Canasta Básica: una familia tipo necesitó en el país más de $1.213.000 en octubre para no ser pobre

Una familia tipo compuesta por cuatro integrantes necesitó la suma de $1.213.798,81 para para superar el umbral de pobreza en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT) subieron 3,1%. De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%.

Desde enero hasta octubre, la CBA y la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5%, respectivamente. En comparación con el décimo mes del 2024, se registraron subas del 25,2% para la CBA y 23% para la CBT, según lo difundido por el organismo.

Para un hogar compuesto por tres personas, la CBA ascendió a $$433.330 y $966.325 para la CBT , totalizando $1.399.655 . según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El número asciende cuando se trata de un hogar tipo: $544.304 para la CBA y $1.213.799 para la CBT, totalizando $1.758.103 en octubre. Mientras que para un hogar conformado por cinco personas se necesitó $1.849.137: $572.488 de la CBA y $1.276.649 de la CBT.

Inflación de octubre

La inflación volvió a acelerarse en octubre. Según los datos difundidos este miércoles, los precios aumentaron 2,3% en el mes, frente al 2,1% registrado en septiembre, y acumulan un alza de 24,8% en los primeros diez meses de 2025.

Los mayores incrementos se observaron en los rubros Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

Se trata del avance mensual más elevado desde abril, cuando el índice de precios había alcanzado el 2,8%. En tanto, la variación interanual se ubicó en 31,3%, el nivel más bajo desde julio de 2018, cuando marcó 31,2%.