Luis Caputo ratificó el régimen de bandas cambiarias y afirmó que están por "cambiar la historia del país"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró hoy que el gobierno de Javier Milei está “en la víspera de cambiar la historia” de Argentina “después de 120 años” y reafirmó el régimen de bandas cambiarias que se implementó a mediados de abril.

El titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista, en lo que consideró como “un punto de inflexión” en la historia argentina luego de la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término.

“En las últimas elecciones, la gente optó por seguir por el camino de la libertad, por el camino del orden macro y dejar atrás las épocas de inflación, déficit, devaluaciones y defaults”, señaló.

El funcionario expuso durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) , que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante su presentación, Caputo se centró en explicar el programa económico que lleva adelante el Gobierno, y se detuvo en el apartado de la flotación del dólar, tema que estuvo en auge debido a los reclamos sobre que tiene que hacer el Ejecutivo con la divisa norteamericana. Afirmó que las bandas “están bien calibradas” y sostuvo que se registran “récord de exportaciones” en todos los sectores.

dólar 2 WEB

Caputo se respaldó con el ejemplo de otros países que se adaptaron al sistema de bandas cambiarias, al manifestar que todas se realizaron “con éxito”. Detalló que todavía “no es el momento” para implementar una libre flotación debido a la “volatilidad política” que tiene el país.

“No se puede largar la flotación cuando el país no tiene la credibilidad que necesita ni el tiempo necesario”, indicó. A su vez, señaló que la demanda de dinero en Argentina “sufre una fragilidad e inestabilidad” y consideró que “no es normal en ningún país”.

Hizo hincapié en la “dolarización” no oficial que hay a nivel local, y la calificó de bestial: “Fue del 42% del M2”, enfatizó.

“Cualquier shock político y económico, ya se a nivel nacional o internacional, afecta fuertemente la demanda de dinero”, dijo durante su presentación. Y sumó: “Los argentinos quieren estar tranquilos. Estamos defendiendo un tipo de cambio que es absolutamente competitivo”.

Críticas hacia la política

En otra parte de la exposición, Caputo arrojó una crítica hacia la política y sostuvo que para que Argentina sea “un país serio” es necesario que “todos vayan por la misma autopista”.

“No podemos seguir tendiendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo. No es serio”, advirtió en funcionario.

La exhibición contó con el equilibrio presupuestario, el crecimiento económico y la evolución de la deuda pública, entre otros temas. También se destacó el apartado de inversiones en el país, donde Caputo detalló los proyectos que fueron aprobados por el RIGI, y agradeció al Presidente por ser quien logra atraer esas inversiones.

“Hay profunda admiración de sus colegas políticos sobre lo que se ha logrado en en el país. Este gobierno está logrando atraer inversiones, en gran parte, por lo que representa el Presidente en la pelea de la batalla cultural”.