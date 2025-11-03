El Gobierno avanza con la privatización de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y autopistas: cuáles son

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del plan de privatización vial y abrió la licitación pública para que empresas privadas gestionen más de 1.800 kilómetros de autopistas y rutas nacionales. La medida forma parte de la segunda fase de la Red Federal Concesiones .

La misma busca reemplazar el actual sistema estatal por uno sostenido con inversión privada. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de su cuenta oficial de X.

El funcionario confirmó que “se lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos”, que incluyen las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas. También remarcó: “reemplazamos un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro” .

Asimismo, el funcionario resaltó que “estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Importante El Gobierno Nacional avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones y lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos: - Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y…

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas).

Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).

La segunda fase de la RFC está constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

En esta oportunidad saldrán a licitación sólo dos tramos de los ocho que integran la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. En junio pasado se realizaron las audiencias públicas de todos los tramos, para cumplimentar con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso privatizador.