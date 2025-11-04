4 de noviembre de 2025 - 08:48

Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas que reemplazará a Quirno

El economista tomará el lugar que dejó vacante el nuevo canciller. En el gobierno de Alberto Fernández ocupó el cargo de CFO de YPF.

La medida la oficializó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X: "Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas", señaló y detalló: "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. ¡Bienvenido, Ale, al equipo!".

Quién es Alejandro Lew

El economista egresado de la UBA ya tiene trayectoria dentro del sector público. Durante el gobierno de Alberto Fernández trabajó como Chief Financial Officer (CFO) de YPF desde el 2020 hasta el 2023. Ese año, con la asunción del gobierno de Javier Milei, pasó a integrar el directorio del BCRA junto a Santiago Bausili, sin embargo, en julio del 2024 fue reemplazado por Baltasar Romero Krause luego de que presentara su renuncia.

Su desplazamiento de la petrolera estatal se dio luego de que haya sido el señalado como el responsable del faltante de combustible en la previa del balotaje entre Massa - Milei.

En el sector privado desarrolló su carrera en bancos y empresas internacionales. Estuvo en Banco Itaú para luego sumarse al JP Morgan, el banco privado más grande del mundo. Allí trabajó en la sede de Nueva York y llegó a ser vicepresidente con foco en mercados emergentes y especialización en el mercado de capitales.

Además, fue managing director en HSBC Bank Argentina, donde estuvo a cargo del departamento de mercado de capitales para América Latina. En el sector energético fue CFO de Genneia y CEO de 360° Energy.

