Impuesto a las Ganancias: qué casados con hijos lo comienzan a pagar este mes

ARCA actualizó Ganancias con un alza del 15,10%. El nuevo piso redefine quiénes casados con hijos pagan y cuánto se descuenta del salario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia la actualización semestral del Impuesto a las Ganancias correspondiente al segundo semestre de 2025. El ajuste del 15,10% en las deducciones personales y escalas progresivas modifica los montos desde los cuales los trabajadores en relación de dependencia deben tributar.

El cambio redefine los niveles de ingreso alcanzados por el impuesto y actualiza los valores de las cargas familiares. En el caso de los casados con hijos, el nuevo piso determina quiénes comienzan a pagar este mes y quiénes quedan exentos, de acuerdo con la situación familiar y el salario percibido.

Qué casados con hijos comienzan a pagar Ganancias este mes Desde noviembre de 2025, los casados con dos hijos pagan el Impuesto a las Ganancias solo si su salario neto supera los $3.129.967 mensuales, equivalente a $3.771.045 brutos. Los trabajadores que perciben ingresos por debajo de ese monto quedan exceptuados del tributo.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Salarios en Argentina. Gentileza Para el resto de las situaciones familiares, el piso de Ganancias queda establecido en $2.360.180 netos ($2.843.590 brutos) para un soltero sin hijos y en $2.553.451 netos ($3.076.447 brutos) para un soltero con un hijo. Estos valores surgen de la actualización automática del mínimo no imponible y las deducciones personales, que se ajustan cada semestre en función de la inflación.

El nuevo esquema busca mantener la progresividad del impuesto y aliviar la carga sobre los asalariados que no recibieron aumentos mayores al 15,10% durante el año. De esta manera, la retención mensual disminuye o directamente deja de aplicarse en muchos casos.