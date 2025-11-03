3 de noviembre de 2025 - 16:34

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre

El dólar se mantiene estable tras el fin de los contratos a futuro y la primera semana post elecciones, en medio de calma cambiaria.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre
Los Andes
Redacción Economía

El dólar cerró la jornada del lunes con mínimos movimientos, mientras los bancos informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales del cierre. En un escenario de calma cambiaria tras las elecciones legislativas, el mercado inicia la semana atento a los próximos pagos al FMI y a la evolución de la economía argentina.

Las cauciones bursátiles y otras inversiones en pesos superan al dólar y plazo fijo.

El nuevo refugio del peso que crece sin parar y supera al dólar y al plazo fijo

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 31 de octubre

El dólar cerró estable en la semana post elecciones y quedó por debajo de los $1.500

Por Redacción Economía

A cuánto estará el dólar este martes en los bancos

El Banco Central publica cada tarde los precios que los bancos informan al cierre del día anterior.

En el mercado, se interpreta que el nuevo esquema sin contratos a futuro permite observar un movimiento más “genuino” del dólar oficial, según destacó Portfolio Personal Inversiones.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2)

Cotización del dólar por banco este martes 4 de noviembre

  • Banco Nación: $1.490
  • Banco Galicia: $1.490
  • Banco BBVA: $1.495
  • Banco Santander: $1.500
  • Banco Ciudad: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.490
  • Banco Macro: $1.505
  • Banco Hipotecario: $1.500
  • Banco Supervielle: $1.486
  • Banco Credicoop: $1.495
  • Banco Piano: $1.485
  • ICBC: $1.495
  • Brubank: $1.495

Contexto económico y cotización del dólar blue

Los analistas remarcan que el Banco Central busca reducir la volatilidad monetaria, mientras mantiene controladas las tasas de interés y modera la absorción de pesos en los bancos.

La victoria oficialista en las elecciones de medio término generó optimismo en los mercados, con una fuerte suba de acciones y bonos argentinos.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (1)

Octubre cerró como el mejor mes en más de 30 años para la Bolsa porteña, con el S&P Merval en récord histórico.

Los analistas de PPI prevén que el ingreso de flujos por emisiones de deuda y compras del Tesoro al Banco Central sostendrán la estabilidad del tipo de cambio en los próximos días.

En tanto, la inflación de octubre mostraría un repunte moderado, aunque menor al esperado antes de los comicios, consolidando un clima de calma financiera en el inicio de noviembre.

