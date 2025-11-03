El con dólar cerró la jornada del lunes mínimos movimientos, mientras los bancos informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales del cierre. En un escenario de calma cambiaria tras las elecciones legislativas, el mercado inicia la semana atento a los próximos pagos al FMI y a la evolución de la economía argentina.
A cuánto estará el dólar este martes en los bancos
El
Banco Central publica cada tarde los precios que los bancos informan al cierre del día anterior.
En el mercado, se interpreta que el nuevo esquema sin contratos a futuro permite observar un movimiento más “genuino” del dólar oficial, según destacó Portfolio Personal Inversiones.
Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2)
Cotización del dólar por banco este martes 4 de noviembre Banco Nación: $1.490 Banco Galicia: $1.490 Banco BBVA: $1.495 Banco Santander: $1.500 Banco Ciudad: $1.495 Banco Patagonia: $1.490 Banco Macro: $1.505 Banco Hipotecario: $1.500 Banco Supervielle: $1.486 Banco Credicoop: $1.495 Banco Piano: $1.485 ICBC: $1.495 Brubank: $1.495 Contexto económico y cotización del dólar blue
Los analistas remarcan que el
Banco Central busca reducir la volatilidad monetaria, mientras mantiene controladas las tasas de interés y modera la absorción de pesos en los bancos.
La
victoria oficialista en las elecciones de medio término generó optimismo en los mercados, con una fuerte suba de acciones y bonos argentinos.
Octubre cerró como el
mejor mes en más de 30 años para la Bolsa porteña, con el S&P Merval en récord histórico.
Los analistas de PPI prevén que el ingreso de flujos por emisiones de deuda y compras del Tesoro al
Banco Central sostendrán la estabilidad del tipo de cambio en los próximos días.
En tanto, la
inflación de octubre mostraría un repunte moderado, aunque menor al esperado antes de los comicios, consolidando un clima de calma financiera en el inicio de noviembre.