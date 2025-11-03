El dólar cerró la jornada del lunes con mínimos movimientos , mientras los bancos informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales del cierre. En un escenario de calma cambiaria tras las elecciones legislativas, el mercado inicia la semana atento a los próximos pagos al FMI y a la evolución de la economía argentina.

El dólar cerró estable en la semana post elecciones y quedó por debajo de los $1.500

El nuevo refugio del peso que crece sin parar y supera al dólar y al plazo fijo

El Banco Central publica cada tarde los precios que los bancos informan al cierre del día anterior.

En el mercado, se interpreta que el nuevo esquema sin contratos a futuro permite observar un movimiento más “genuino” del dólar oficial, según destacó Portfolio Personal Inversiones.

Los analistas remarcan que el Banco Central busca reducir la volatilidad monetaria , mientras mantiene controladas las tasas de interés y modera la absorción de pesos en los bancos.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2)

La victoria oficialista en las elecciones de medio término generó optimismo en los mercados, con una fuerte suba de acciones y bonos argentinos.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (1)

Octubre cerró como el mejor mes en más de 30 años para la Bolsa porteña, con el S&P Merval en récord histórico.

Los analistas de PPI prevén que el ingreso de flujos por emisiones de deuda y compras del Tesoro al Banco Central sostendrán la estabilidad del tipo de cambio en los próximos días.

En tanto, la inflación de octubre mostraría un repunte moderado, aunque menor al esperado antes de los comicios, consolidando un clima de calma financiera en el inicio de noviembre.