Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 31 de octubre

El dólar se mantuvo estable en las últimas horas y las principales entidades informaron al Banco Central los valores de referencia al cierre del jueves 30 de octubre. Estas cotizaciones reflejan los precios oficiales con los que se abrirán las operaciones bancarias durante la jornada de este viernes.
Estabilidad cambiaria y menor volatilidad tras las elecciones
El dólar oficial cerró este jueves con una leve alza y cotizó a $1.465 en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue se ubicó en torno a $1.455 en el mercado informal, reflejando un escenario de menor tensión cambiaria en la economía argentina.
La jornada mostró calma también en los bancos privados, donde las operaciones se mantuvieron dentro de un rango acotado.
Analistas señalan que el resultado electoral generó un clima de previsibilidad, mientras el Gobierno apunta a consolidar la política de bandas cambiarias que limita los saltos bruscos del tipo de cambio.
Precio del dólar para el viernes 31 de octubre
Según los datos que cada entidad informó al Banco Central al cierre del jueves 30, el precio de venta del dólar este viernes 31 de octubre es el siguiente:
Banco Nación: $1.460
Banco Galicia: $1.465
Banco BBVA: $1.465
Banco Santander: $1.470
Banco Ciudad: $1.470
Banco Patagonia: $1.470
Banco Macro: $1.460
Banco Hipotecario: $1.460
Banco Supervielle: $1.470
Banco Credicoop: $1.460
Banco Piano: $1.470
ICBC: $1.455
Brubank: $1.460
Los bancos ajustan tasas y apuntan a una normalización
Tras la baja de la volatilidad, los principales bancos redujeron las tasas de interés de los plazos fijos, que ahora oscilan entre el 30% y el 35,5% anual. La tendencia refleja una expectativa de menor presión inflacionaria y un contexto de mayor estabilidad financiera.
En el sistema bancario destacan que el resultado electoral mejoró el panorama de mediano plazo. Sin embargo, advierten que el desafío será transformar esa calma en crecimiento sostenido del crédito y en un aumento de la inversión privada.