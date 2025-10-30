30 de octubre de 2025 - 21:20

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 31 de octubre

Dólar. El tipo de cambio oficial finaliza octubre con leves movimientos y señales de estabilidad tras las elecciones legislativas.

Los Andes
Redacción Economía

El dólar se mantuvo estable en las últimas horas y las principales entidades informaron al Banco Central los valores de referencia al cierre del jueves 30 de octubre. Estas cotizaciones reflejan los precios oficiales con los que se abrirán las operaciones bancarias durante la jornada de este viernes.

Estabilidad cambiaria y menor volatilidad tras las elecciones

El dólar oficial cerró este jueves con una leve alza y cotizó a $1.465 en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue se ubicó en torno a $1.455 en el mercado informal, reflejando un escenario de menor tensión cambiaria en la economía argentina.

La jornada mostró calma también en los bancos privados, donde las operaciones se mantuvieron dentro de un rango acotado.

Analistas señalan que el resultado electoral generó un clima de previsibilidad, mientras el Gobierno apunta a consolidar la política de bandas cambiarias que limita los saltos bruscos del tipo de cambio.

Precio del dólar para el viernes 31 de octubre

Según los datos que cada entidad informó al Banco Central al cierre del jueves 30, el precio de venta del dólar este viernes 31 de octubre es el siguiente:

  • Banco Nación: $1.460

  • Banco Galicia: $1.465

  • Banco BBVA: $1.465

  • Banco Santander: $1.470

  • Banco Ciudad: $1.470

  • Banco Patagonia: $1.470

  • Banco Macro: $1.460

  • Banco Hipotecario: $1.460

  • Banco Supervielle: $1.470

  • Banco Credicoop: $1.460

  • Banco Piano: $1.470

  • ICBC: $1.455

  • Brubank: $1.460

Los bancos ajustan tasas y apuntan a una normalización

Tras la baja de la volatilidad, los principales bancos redujeron las tasas de interés de los plazos fijos, que ahora oscilan entre el 30% y el 35,5% anual. La tendencia refleja una expectativa de menor presión inflacionaria y un contexto de mayor estabilidad financiera.

En el sistema bancario destacan que el resultado electoral mejoró el panorama de mediano plazo. Sin embargo, advierten que el desafío será transformar esa calma en crecimiento sostenido del crédito y en un aumento de la inversión privada.

