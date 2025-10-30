Ni dólar ni plazo fijo: la inversión argentina que más creció en 2025 y casi nadie conoce

Con la suba de tasas y la volatilidad del dólar y los bonos, los argentinos apostaron por billeteras virtuales y FCI como alternativa de ahorro.

Entre el dólar, el plazo fijo y el ahorro tradicional, los fondos comunes y las inversiones digitales se imponen como las nuevas alternativas elegidas por los argentinos.

En 2025 apareció, casi de bajo perfil, una alternativa de ahorro que creció más que muchas opciones tradicionales: las cuentas remuneradas de billeteras virtuales y los fondos comunes de inversión (FCI) de corto plazo vinculados a esas plataformas. Su atractivo: liquidez diaria y rendimientos que empezaron a competir con los instrumentos formales.

La escalada se aceleró cuando varias billeteras virtuales ajustaron sus tasas para captar liquidez en un mercado donde la política monetaria y la incertidumbre cambiaria empujaron a los inversores a moverse rápido. Plataformas como Ualá, Personal Pay y otras registraron aumentos relevantes en sus rendimientos durante las últimas semanas.

image Entre el dólar, el plazo fijo y el ahorro tradicional, los fondos comunes y las inversiones digitales se imponen como las nuevas alternativas elegidas por los argentinos. Al mismo tiempo, los flujos hacia fondos de mercado monetario y cuentas remuneradas se vieron impulsados por cambios regulatorios y la mayor oferta de productos digitales: el BCRA y organismos del sector registran mayor actividad en instrumentos de corto plazo y una masiva digitalización de accesos financieros.

Este movimiento no es anecdótico: reportes locales muestran aumentos significativos en patrimonio de FCI y en los saldos depositados en billeteras, lo que confirma que muchos pequeños y medianos ahorristas optaron por esta vía para que sus pesos produzcan diariamente.

¿Qué ventaja ofrecen frente al dólar y el plazo fijo? La principal diferencia es la liquidez: mientras un plazo fijo exige inmovilizar pesos (y el dólar implica exposición cambiaria y brechas), las cuentas remuneradas permiten extraer fondos en 24–48 horas y ver rendimientos acreditados diariamente. Además, las tasas ofrecidas por muchas billeteras superaron la TNA promedio de los bancos tradicionales en meses recientes. Eso las volvió más atractivas, sobre todo para quienes buscan rendimiento sin entrar al mercado cambiario.