Ni dólar ni plazo fijo: la inversión argentina que más creció en 2025 y casi nadie conoce

La escalada se aceleró cuando varias billeteras virtuales ajustaron sus tasas para captar liquidez en un mercado donde la política monetaria y la incertidumbre cambiaria empujaron a los inversores a moverse rápido. Plataformas como Ualá, Personal Pay y otras registraron aumentos relevantes en sus rendimientos durante las últimas semanas.
Al mismo tiempo, los flujos hacia fondos de mercado monetario y cuentas remuneradas se vieron impulsados por cambios regulatorios y la mayor oferta de productos digitales: el BCRA y organismos del sector registran mayor actividad en instrumentos de corto plazo y una masiva digitalización de accesos financieros.
Este movimiento no es anecdótico: reportes locales muestran aumentos significativos en patrimonio de FCI y en los saldos depositados en billeteras, lo que confirma que muchos pequeños y medianos ahorristas optaron por esta vía para que sus pesos produzcan diariamente.
¿Qué ventaja ofrecen frente al dólar y el plazo fijo?
La principal diferencia es la liquidez: mientras un plazo fijo exige inmovilizar pesos (y el dólar implica exposición cambiaria y brechas), las cuentas remuneradas permiten extraer fondos en 24–48 horas y ver rendimientos acreditados diariamente. Además, las tasas ofrecidas por muchas billeteras superaron la TNA promedio de los bancos tradicionales en meses recientes. Eso las volvió más atractivas, sobre todo para quienes buscan rendimiento sin entrar al mercado cambiario.
Cómo elegir la alternativa correcta (explicado)
Para tomar una decisión informada, prestá atención a cinco puntos concretos:
Liquidez real: comprobá el plazo efectivo de acreditación al retirar; algunas plataformas tardan 24–48 horas.
Tasa efectiva mensual: transformá la TNA a rendimiento mensual real (capitalización diaria puede hacer la diferencia).
Topes y límites: verificá si la tasa máxima aplica solo hasta cierto saldo; muchas apps ofrecen la mejor tasa hasta un tope.
Riesgo y regulación: chequéá que el FCI o el administrador estén regulados por la CNV y revisá en qué activos invierte el fondo (letras, cauciones, depósitos).
Costos ocultos: buscá comisiones, retenciones o condiciones que reduzcan el rendimiento neto.
Aplicando esos filtros podés comparar correctamente entre un plazo fijo bancario y una cuenta remunerada en una billetera virtual.
¿Es sostenible este crecimiento?
Parte del impulso es coyuntural: suba de tasas locales, movimientos en el mercado cambiario y búsqueda de alternativas líquidas por parte de los hogares. Si las tasas se normalizan o cambian las condiciones macro, las remuneraciones podrían ajustar. Aun así, la adopción masiva de estas plataformas y la mayor oferta de FCI sugieren que llegaron para quedarse como opción habitual en la canasta financiera del argentino promedio.