Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 3 de noviembre, cuando abran los bancos

El dólar cerró la semana con leve estabilidad y los principales bancos del país informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales correspondientes al viernes. El dato llega tras una semana marcada por señales de distensión monetaria y expectativas positivas dentro de la economía argentina luego de las elecciones legislativas.

Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Las casas modernas ya no usan ducha tradicional: la tendencia que las reemplaza por su bajo costo y modernidad

El Banco Central publica cada mañana el precio promedio informado por las entidades al cierre del día anterior.

El mercado espera que el ingreso de divisas del agro durante el verano —estimado en US$ 7.500 millones — aporte mayor liquidez y alivie la presión sobre las reservas, tras el fin de las retenciones cero y la reciente cosecha fina.

En la City porteña , el clima es de cautela: el Banco Central liberó parcialmente los encajes a los bancos y redujo la absorción de pesos, en un intento de suavizar la volatilidad monetaria .

Los operadores coinciden en que el organismo busca un equilibrio entre controlar la inflación y sostener la actividad.

Expectativas y señales del mercado

El campo comenzó a acelerar sus ventas de soja tras las elecciones, pasando de 82.000 a 112.000 toneladas diarias, aún por debajo del pico previo a las retenciones cero.

Confirmado el precio del dólar para este jueves 31 de julio, cuando abran los bancos (1)

Los analistas esperan que esta inyección de dólares contribuya a recomponer reservas y mejorar el panorama cambiario.

En tanto, la inflación de septiembre fue del 2,1%, el índice más alto desde abril, y acumuló 22% en el año, según el Indec.

Con este marco, el Gobierno busca sostener la calma cambiaria mientras monitorea el ingreso de divisas y la evolución de los precios internos.