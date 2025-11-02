Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 3 de noviembre, cuando abran los bancos

El dólar cerró la semana con leve estabilidad y los principales bancos del país informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales correspondientes al viernes. El dato llega tras una semana marcada por señales de distensión monetaria y expectativas positivas dentro de la economía argentina luego de las elecciones legislativas.
El Banco Central publica cada mañana el precio promedio informado por las entidades al cierre del día anterior.
El mercado espera que el ingreso de divisas del agro durante el verano —estimado en US$ 7.500 millones— aporte mayor liquidez y alivie la presión sobre las reservas, tras el fin de las retenciones cero y la reciente cosecha fina.
Cotización del dólar por banco
Banco Nación: $1.475
Banco Galicia: $1.475
Banco BBVA: $1.475
Banco Santander: $1.475
Banco Ciudad: $1.480
Banco Patagonia: $1.480
Banco Macro: $1.475
Banco Hipotecario: $1.460
Banco Supervielle: $1.478
Banco Credicoop: $1.475
Banco Piano: $1.480
ICBC: $1.470
Brubank: $1.475
Contexto económico y cotización del dólar blue
En la City porteña, el clima es de cautela: el Banco Central liberó parcialmente los encajes a los bancos y redujo la absorción de pesos, en un intento de suavizar la volatilidad monetaria.
Los operadores coinciden en que el organismo busca un equilibrio entre controlar la inflación y sostener la actividad.
Expectativas y señales del mercado
El campo comenzó a acelerar sus ventas de soja tras las elecciones, pasando de 82.000 a 112.000 toneladas diarias, aún por debajo del pico previo a las retenciones cero.
Los analistas esperan que esta inyección de dólares contribuya a recomponer reservas y mejorar el panorama cambiario.
En tanto, la inflación de septiembre fue del 2,1%, el índice más alto desde abril, y acumuló 22% en el año, según el Indec.
Con este marco, el Gobierno busca sostener la calma cambiaria mientras monitorea el ingreso de divisas y la evolución de los precios internos.