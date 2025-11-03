Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y cuál es la brecha con el blue

El dólar minorista arranca la semana hábil a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una suba de $10 (+0,68%) respecto al cierre del viernes.

El dólar cerró estable en la semana post elecciones y quedó por debajo de los $1.500

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 3 de noviembre, cuando abran los bancos

En tanto, el dólar blue cae $15: se compra a $1.410 y se vende a $ 1.430 en las llamadas "cuevas", 55 pesos por debajo del oficial.

Con tendencia alcista, el dólar mayorista se vende a $1.466, aunque que el techo de la banda de flotación quedó fijado en esta jornada en $1.497,51, según el Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin , bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200 , que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.410

Venta: $ 1.430

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.442,23

Venta: $ 1.495,12

Dólar blue (Imagen ilustrativa / Web) Dólar (Imagen ilustrativa / Web)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.481,92 (+ $4,46)

: $ 1.481,92 (+ $4,46) Venta: $ 1.482,70 (- $2,15)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $1.500,08 (+ $12,20)

: $1.500,08 (+ $12,20) Venta: $ 1.502,98 (- $137,85)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".