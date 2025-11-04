4 de noviembre de 2025 - 08:27

CyberMonday 2025: Carrefour liquida electrodomésticos con 2x1 desde $21.000

La cadena de supermercados lanzó interesantes promociones para esta semana. Los precios.

Continúa hasta el 9 de noviembre el CyberMonday 2025 en Carrefour, por lo que es el momento para aprovechar el 2x1 en pequeños electrodomésticos y auriculares.

La cadena de supermercados, que en estas semanas es noticia por la venta de su filial argentina, lanzó varias ofertas por el evento CyberMonday. Uno de los más atractivos es el 2x1 combinable en pequeños electrodomésticos, auriculares, freidoras de aire, parlantes, artículos de belleza y más.

Exprimidor de jugo Mandine $21.000 c/u

Jarra eléctrica Mandine con corte mate inoxidable $32.500 c/u

Plancha de pelo Nalk Rey Digital $22.500 c/u

Parlante portátil Poss 60w $164.500 c/u

Tostadora Mandine para pan francés $26.500 c/u

Auriculares bluetooth earbud Poss gaming negro $24.500 c/u

Secador de pelo Nalk Rey $21.500 c/u

Aspiradora de mano Carrefour Home $42.500 c/u

Freidora de aire horno Mandine $114.500 c/u

Soundbar Poss PSSB310 $124.500 c/u

Cyber Monday 2025: qué es lo más buscado

El Cyber Monday 2025, que se desarrolla mayormente del 3 al 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos, especialmente para aquellos que buscan renovar su hogar.

Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.

Según datos de Tiendanube, plataforma de e-commerce en Latinoamérica, en la primera hora del evento se registró una facturación superior a $275 millones, con un ticket promedio de $114.300 y 7 de cada 10 compras abonadas con tarjeta de crédito.

Durante ese lapso, más de 2 millones de usuarios únicos navegaron en los comercios alojados en la plataforma, impulsando un arranque “muy sólido”.

Las categorías más elegidas al inicio del CyberMonday de la edición 2025 estuvo liderada por la ropa, con más del 50% de las ventas registradas.

