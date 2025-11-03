Cyber Monday 2025: qué es lo más buscado y cuántas personas visitaron el sitio en pocas horas

Desde la CACE señalaron que hubo muchas visitas y el incentivo es que algunos comercios ofrecen hasta 18 cuotas sin interés.

Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), brindó hoy una serie de entrevistas radiales para hablar sobre el CyberMonday 2025. El evento lo organiza esa Cámara y comenzó a las 00 de este lunes.

Al respecto, Sambucetti aseguró que más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial del CyberMonday en las primeras horas del evento. En comparación con otros años, indicó que la cantidad de visitas se mantuvo “pareja”.

Embed Todo sobre el Cyber Monday que comienza hoy y será hasta el 5 de noviembre: Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico



#Cabak1079 con @vaninaparejas

Suscribite: https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/rOmCWDbwSD pic.twitter.com/W0vGpsHGhy — El Observador 107.9 (@Observador1079) November 3, 2025 Luego detalló que los argentinos se muestran interesados por la tecnología, la indumentaria y calzado, los viajes, el hogar y decoración, y la salud y belleza, entre otros rubros que destacan. “Lo que hacen los comercios es apuntar a determinados productos caros, que saben que tienen cierta rentabilidad”, declaró Sambucetti en diálogo con Radio Rivadavia.

Además señaló que hay comercios que poseen más de 12 cuotas sin interés, llegando hasta las 18. Entre los productos más buscados destacan los aires acondicionados, afirmó el director de la CACE, seguido por heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas y televisores.

Cabe recordar que el CyberMonday comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo miércoles 5 de noviembre. En ese plazo, los comercios adheridos realizarán ofertas y hasta activaciones de promociones “bomba” en determinados horarios. Todos los precios y formas de pago se pueden consultar en el sitio oficial del evento.