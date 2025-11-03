CyberMonday 2025: supermercado remata aires acondicionados por $527.939 y en cuotas sin interés

Durante el CyberMonday 2025, Coto lanzó una fuerte liquidación de aires acondicionados split con rebajas que alcanzan el 30% y financiación en hasta 6 cuotas sin interés. Según el relevamiento de las ofertas en climatización disponibles en supermercados, los precios parten desde $527.939 para modelos frío/calor de 2.200 frigorías.
Top House THSI52WCLW (4.500 fg): $1.104.999 (15% off).
BGH BSI53WCGT (4.500 fg): $1.355.839 (15% off).
Los modelos más potentes alcanzan 6.500 W y mantienen el formato split, con función frío/calor y control remoto digital.
Consumo eléctrico y seguridad en oficinas y hogares
Un aire acondicionado Inverter de 3.000 frigorías consume en promedio 1,1 kWh por hora, mientras que uno convencional supera los 1,6 kWh.
En oficinas y departamentos, los técnicos recomiendan instalaciones con térmica independiente, evitar zapatillas múltiples y realizar una limpieza semestral de filtros para reducir el riesgo de sobrecarga eléctrica o incendios.