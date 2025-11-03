3 de noviembre de 2025 - 11:40

CyberMonday 2025: supermercado remata aires acondicionados por $527.939 y en cuotas sin interés

Un reconocido supermercado ofrece aires acondicionados con 20% de descuento y cuotas sin interés durante el CyberMonday 2025.

Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Durante el CyberMonday 2025, Coto lanzó una fuerte liquidación de aires acondicionados split con rebajas que alcanzan el 30% y financiación en hasta 6 cuotas sin interés. Según el relevamiento de las ofertas en climatización disponibles en supermercados, los precios parten desde $527.939 para modelos frío/calor de 2.200 frigorías.

Los modelos más baratos del CyberMonday

El Aire Acondicionado Split Top House THS26WCEW (2.200 frigorías, 2.600 W) encabeza la lista a $527.939, con un 20% de descuento exclusivo online.

También figura el BGH BS26WCHU (2.190 frigorías) a $599.999 para miembros de la Comunidad Coto, con 25% off y seis cuotas sin interés de $133.333.

Entre las opciones intermedias destacan:

  • Top House THS35WCEW (2.700 fg): $734.399 (15% off).

  • BGH BS35WCHU (2.750 fg): $719.999 (25% off).

  • Top House THSI35WCLW Inverter (3.000 fg): $815.999 (15% off).

  • Top House THSI35WCGT Inverter (3.000 fg): $779.981 (20% off).

Todos los modelos incluyen modo frío/calor, clasificación Clase A y envío a todo el país.

Los equipos Inverter y de mayor potencia

Coto también bajó los precios de los equipos Inverter, que permiten un ahorro energético de hasta el 35 % respecto a los convencionales. Entre ellos se destacan:

  • LG DualCool S4-W12JA31A (3.000 fg): $1.039.999 (20% off).

  • Samsung AR12BSHQAWK2 (2.700 fg): $1.019.999 (15% off).

  • Top House THSI52WCLW (4.500 fg): $1.104.999 (15% off).

  • BGH BSI53WCGT (4.500 fg): $1.355.839 (15% off).

Los modelos más potentes alcanzan 6.500 W y mantienen el formato split, con función frío/calor y control remoto digital.

Consumo eléctrico y seguridad en oficinas y hogares

Un aire acondicionado Inverter de 3.000 frigorías consume en promedio 1,1 kWh por hora, mientras que uno convencional supera los 1,6 kWh.

En oficinas y departamentos, los técnicos recomiendan instalaciones con térmica independiente, evitar zapatillas múltiples y realizar una limpieza semestral de filtros para reducir el riesgo de sobrecarga eléctrica o incendios.

