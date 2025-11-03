CyberMonday 2025: supermercado remata aires acondicionados por $527.939 y en cuotas sin interés

Durante el CyberMonday 2025 , Coto lanzó una fuerte liquidación de aires acondicionados split con rebajas que alcanzan el 30% y financiación en hasta 6 cuotas sin interés . Según el relevamiento de las ofertas en climatización disponibles en supermercados, los precios parten desde $527.939 para modelos frío/calor de 2.200 frigorías.

El Aire Acondicionado Split Top House THS26WCEW (2.200 frigorías, 2.600 W) encabeza la lista a $527.939 , con un 20% de descuento exclusivo online .

También figura el BGH BS26WCHU (2.190 frigorías) a $599.999 para miembros de la Comunidad Coto , con 25% off y seis cuotas sin interés de $133.333 .

Todos los modelos incluyen modo frío/calor , clasificación Clase A y envío a todo el país.

Coto también bajó los precios de los equipos Inverter , que permiten un ahorro energético de hasta el 35 % respecto a los convencionales. Entre ellos se destacan:

LG DualCool S4-W12JA31A (3.000 fg) : $1.039.999 (20% off).

Samsung AR12BSHQAWK2 (2.700 fg) : $1.019.999 (15% off).

Top House THSI52WCLW (4.500 fg) : $1.104.999 (15% off).

BGH BSI53WCGT (4.500 fg): $1.355.839 (15% off).

Los modelos más potentes alcanzan 6.500 W y mantienen el formato split, con función frío/calor y control remoto digital.

Aire acondicionado Gentileza

Consumo eléctrico y seguridad en oficinas y hogares

Un aire acondicionado Inverter de 3.000 frigorías consume en promedio 1,1 kWh por hora, mientras que uno convencional supera los 1,6 kWh.

En oficinas y departamentos, los técnicos recomiendan instalaciones con térmica independiente, evitar zapatillas múltiples y realizar una limpieza semestral de filtros para reducir el riesgo de sobrecarga eléctrica o incendios.