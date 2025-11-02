'Almuerzos bailables', el "boliche" para mayores de 50 que agita los domingos

Desde hace dos años y medio , comenzó una iniciativa que es considerada un "cable a tierra" para cientos de adultos mayores en Mendoza . La propuesta denominada "Almuerzos Bailables" reúne a las personas domingo por medio para compartir un momento de felicidad, risas, comida y mucho baile.

Corte de agua en Mendoza: cómo está el estado de servicio en cada departamento

Hallaron sin vida a Nicolás Duarte, el adolescente que salió de un boliche el sábado y nunca llegó a su casa

Si bien los encuentros no tienen una sede fija, actualmente se realizan en un salón de eventos ubicado en avenida San Martín Sur al 500, de Godoy Cruz , donde planean seguir hasta fin de año.

La entrada tiene un costo de $6.000 por persona , que les permite ingresar y también recibir un número válido para participar del sorteo que se realiza.

Las puertas se abren a las 12 del mediodía y la actividad se extiende hasta las 20 , aproximadamente. Existe la opción de llevar "comida a la canasta" o bien comprarla en el lugar . La única condición es que la bebida debe ser adquirida en el salón.

El sábado 25 de octubre, los organizadores hicieron una excepción por las elecciones del domingo y celebraron el Día de la Madre. Unas 400 personas acudieron al evento . Esta alta concurrencia se debe a fechas especiales, aunque normalmente suele asistir 250 personas.

El ambiente festivo se siente desde el momento en que uno ingresa al lugar, especialmente desde las 14, cuando comienza la música, se presentan las bandas en vivo y los bailarines empiezan a desplegar su magia.

almuerzos bailables Almuerzos bailables. El "boliche" para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

La idea que disparó un comentario

Los dueños y organizadores de "Almuerzos Bailables" son los hermanos Verónica y Agustín Asaguatte, junto con Cecilia Mascareño.

Verónica comenta que esta iniciativa comenzó hace dos años y medio. La primera vez se realizó para el Día del Trabajador, y desde su debut, la propuesta fue bien recibida por el público. De hecho, el primer día asistieron 200 personas.

Luego de que ella quedara sin empleo, y gracias a un comentario de su madre, surgió la idea: "Un domingo mi mamá nos contó que iba a un almuerzo donde bailaban toda la tarde. Entonces mi hermano Agustín dijo: '¿Y si hacemos almuerzos nosotros?' Ahí empezamos a buscar precios; arrancamos desde cero, no teníamos nada".

almuerzos bailables Almuerzos bailables. El "boliche" para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

El hecho de que el evento se realice de día se debe a un tema de seguridad y comodidad para el público mayor. "La mayoría de los bailes son de noche y hay mucha gente que ya no sale tarde. Es por un tema de seguridad, también en invierno hace frío y oscurece más temprano", explica Verónica.

La organizadora resalta la lealtad de sus asistentes: "Muchos nos siguen desde el primer día que lo hicimos y siempre nos siguen adonde vamos ya que no tenemos lugar fijo". José, por ejemplo, asiste con su mujer desde que empezó, y para él es un "domingo distinto, un cable a tierra". Es camionero y asistir allí es una manera de distenderse antes de empezar la semana laboral.

Un "boliche exclusivo" para gente mayor

La propuesta hoy tiene gran éxito. "La gente que va por primera vez no puede creer lo bien que la pasa", asegura la organizadora. Incluso reconocen el espacio de "Almuerzos Bailables" como una "terapia". "Les encanta el ambiente, la comida, la música, y eso nos ayuda y nos da ánimos de seguir haciéndolo y de mejorar nuestro servicio", agrega Verónica.

El evento está destinado a mayores de 50 años. "Elegimos este formato tipo 'boliche' porque hay un montón de espacios para que bailen los jóvenes, aunque para la gente jubilada o de la tercera edad no hay nada. Entonces, lo elegimos justo para ellos", explica la organizadora.

almuerzos bailables Almuerzos bailables. El "boliche" para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

A pesar de que la mayoría del público ronda a partir de esa edad, la gente joven asiste ocasionalmente cuando acompañan a sus familiares que deciden festejar sus cumpleaños en el lugar.

Cada evento cuenta con bandas en vivo y Grupo Visión "es el más pedido de todos". Sin embargo, alternan con otros conjuntos para mantener la variedad.

"Nos divertimos a rabiar"

Muchos deciden festejar su cumpleaños en "Almuerzos Bailables". Es el caso de "Pato", quien asistió por segunda vez para celebrar su cumpleaños número 61, acompañada por su grupo de amigas de entre 59 y 80 años. "Espectacular todo. Agradecida. Acá es alegría, compartir y ser felices. Me encanta", comenta la cumpleañera.

Sus compañeras coinciden en que la propuesta no sólo es divertida, sino que cuenta con una excelente ubicación, un precio accesible y resaltan tanto la atención como el servicio de comida.

"Nos encanta el horario, hasta las ocho de la noche, la pasamos de diez. Es hermoso porque podemos bailar todos y nos divertimos a rabiar", comenta el animado grupo de amigas y destacan que estos eventos son ideales para su edad.

almuerzos bailables Almuerzos bailables. El "boliche" para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

Otro festejo de cumpleaños llevó a un grupo de jóvenes treintañeros al evento, quienes acompañaron a la madre de "Lucho". Para ellos, el ambiente del lugar tiene una esencia de "club social". Si bien su madre es asistente habitual, su familia la acompañó por primera vez. "Nos gustó mucho, tienen un espacio verde y súper lindo y la energía de la gente se siente", comenta uno de ellos.

Otro admite su sorpresa con respecto a la música: "Habían arrancado con tango, con milonga y ahora de repente están unos cumbiones que me encantan". Incluso la propuesta les pareció interesante para sus próximos festejos. "Venís con amigos para pasar el día, tomar mate y cada uno traiga lo que quiera. Es un planazo", comentan entusiasmados.

Los reyes del baile

Stella Puebla y Héctor Tejada están casados hace 34 años y se han convertido en figuras importantes en "Almuerzos Bailables". "Desde que empezaron estamos acá. Nos enteramos por una publicación de Facebook y desde ese momento siempre venimos", comenta Stella.

El pasado 21 de septiembre fueron elegidos los Reyes del baile mediante una votación de Facebook, donde los interesados se postulaban con una foto y el público decidía. La cantidad de "me gusta" era lo que determinaba a los ganadores.

almuerzos bailables Almuerzos bailables. El "boliche" para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

Aunque la postulación es individual, ambos ganaron la elección. "Fue de casualidad y salimos con casi el 88% de los votos ganados", cuenta la pareja, orgullosa. Y admiten que fueron elegidos por sus dotes en el baile.

La única regla a seguir durante su "reinado", que se extiende hasta la próxima elección el 21 de septiembre del año entrante, es que deben asistir a todos los eventos y tener "buena onda con la gente". "Venimos a hacer presencia y, por supuesto, a divertirnos", concluyen.

Mimi es la madre de Agustín y Verónica, y propulsora de cierta manera de la propuesta. Ella destaca la predisposición del público: "Es un buen ambiente, no hay discusiones, nadie se lleva mal con nadie. Todos son amigos y todos vienen a disfrutar; es un baile familiar".

Mimi subraya que las carcajadas siempre inundan el salón y que existe cierta complicidad entre los concurrentes. "Hay veces que las mujeres no quieren salir en los videos porque les dicen a sus maridos que van a la casa de su hermana", comenta entre risas. A pesar de que muchos van en pareja, el lugar es también un punto de encuentro para conocer gente. "La persona más grande, de 90 y tantos años, busca pareja ", cuenta Mimi. Y concluye, risueña: "Faltan hombres".