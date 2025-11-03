CyberMonday 2025: tres celulares Samsung y Xiaomi por menos de $369.999

Arrancó el CyberMonday 2025 y muchos aprovechan esta ocasión para cambiar el celular. Los smartphones se encuentran entre los productos más buscados y esto tiene que ver con las promociones y descuentos que hacen que este sea un momento ideal para renovar el equipo.
Si estás buscando algún teléfono móvil que funcione bien y no salga un ojo de la cara, te recomendamos tres opciones de Samsung y Xiaomi que cumplen con el estandarte de las tres B: "bueno, bonito y barato".
1. Samsung Galaxy A06
Precio: $199.999 (-31%) + opción 6 cuotas sin interés
Los usuarios que opten por pagar con MODO en tiendas oficiales del Cyber Monday 2025podrán obtener 20% de reintegro con tope de $20.000 por banco, además de la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin interés en electro y tecnología.