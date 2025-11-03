3 de noviembre de 2025 - 10:20

CyberMonday 2025: tres celulares Samsung y Xiaomi por menos de $369.999

Todos se pueden comprar con cuotas sin interés. Precios y detalles de cada modelo. Además, reintegro del 20% con una billetera virtual.

CyberMonday 2025: tres celulares Samsung y Xiaomi por menos de $369.999

CyberMonday 2025: tres celulares Samsung y Xiaomi por menos de $369.999

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Arrancó el CyberMonday 2025 y muchos aprovechan esta ocasión para cambiar el celular. Los smartphones se encuentran entre los productos más buscados y esto tiene que ver con las promociones y descuentos que hacen que este sea un momento ideal para renovar el equipo.

Leé además

Falabella liquida la PlayStation 5 a 519.990 chilenos: hay retiro gratis

Falabella liquida la PlayStation 5 a 519.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía
cybermonday 2025: supermercado remata aires acondicionados por $527.939 y en cuotas sin interes

CyberMonday 2025: supermercado remata aires acondicionados por $527.939 y en cuotas sin interés

Por Ramiro Viñas

Si estás buscando algún teléfono móvil que funcione bien y no salga un ojo de la cara, te recomendamos tres opciones de Samsung y Xiaomi que cumplen con el estandarte de las tres B: "bueno, bonito y barato".

1. Samsung Galaxy A06

Precio: $199.999 (-31%) + opción 6 cuotas sin interés

CyberMonday 2025: celular Samsung A06
CyberMonday 2025: celular Samsung A06

CyberMonday 2025: celular Samsung A06

Se trata de una buena opción para usuarios menos exigentes y que buscan lo básico.

- Procesador: Octa-Core 2GHz, 1.8GHz

- RAM: 4 GB

- Memoria interna: 64 GB

- Cámara: 50.0 MP + 2.0 MP (principal) | 8.0 MP (frontal)

- Pantalla: 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD

- 4G LTE

2. Xiaomi Redmi 14C

Precio: $299.999 (-19%) + opción 6 cuotas sin interés

Comprar en OnCity

CyberMonday 2025: celular Xiaomi Redmi 14C (Oncity)
CyberMonday 2025: celular Xiaomi Redmi 14C (Oncity)

CyberMonday 2025: celular Xiaomi Redmi 14C (Oncity)

- Procesador: Octa-Core Mediatek helio G81 ultra (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)

- RAM: 4 GB

- Memoria interna: 128 GB

- Cámara: 50.0 MP + 2.0 MP + 0.08 MP (principal) | 13 MP (frontal)

- Pantalla: 6.88" IPS

- 4G LTE

3. Samsung Galaxy A16

Precio: $369.999 (-21%) + opción 6 cuotas sin interés

Comprar en Frávega

CyberMonday 2025: celular Samsung A16 (Frávega)
CyberMonday 2025: celular Samsung A16 (Frávega)

CyberMonday 2025: celular Samsung A16 (Frávega)

- Procesador: Octa-Core 2.2GHz, 2GHz

- RAM: 4 GB

- Memoria interna: 128 GB

- Cámara: 50.0 MP + 5 MP + 2 MP (principal) | 13 MP (frontal)

- Pantalla: 6.7" Super AMOLED 1080x2340 (FHD+)

- 4G LTE

- NFC

Promoción MODO en CyberMonday 2025

Los usuarios que opten por pagar con MODO en tiendas oficiales del Cyber Monday 2025 podrán obtener 20% de reintegro con tope de $20.000 por banco, además de la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin interés en electro y tecnología.

Válido del 3 al 9 de noviembre.

Reintegro con app MODO (Imagen ilustrativa / Web)
Reintegro con app MODO (Imagen ilustrativa / Web)
Reintegro con app MODO (Imagen ilustrativa / Web)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tiendas de electrodomesticos liquidan freidoras de aire desde $42.999 y con 70% off por el cybermonday 2025

Tiendas de electrodomésticos liquidan freidoras de aire desde $42.999 y con 70% off por el CyberMonday 2025

Por Redacción Economía
 CyberMonday 2025

CyberMonday 2025: cuándo empeiza, qué ofertas lanzarán y cómo evitar estafas

Por Redacción Economía
El banco de horas es una herramienta que permite organizar las horas de trabajo de forma más flexible, buscando equilibrar productividad y descanso.

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo funciona en otros países

Por Redacción Economía
El auge de la construcción en seco impulsa el valor de la casa, reduciendo materiales y costos.

Cuánto cuesta construir una casa de 120 m² con materiales en seco en Argentina

Por Redacción Economía