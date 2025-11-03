3 de noviembre de 2025 - 16:27

El Gobierno prorrogó la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural

La entidad pyme destacó la extensión del Decreto 514/2021, una medida clave para asegurar mano de obra en las economías regionales.

El Gobierno nacional prorrogó por un año la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la decisión del Gobierno nacional de prorrogar por un año el Decreto 514/2021 y sus normas complementarias, que permiten compatibilizar los planes y programas sociales con el trabajo rural registrado.

La medida, largamente reclamada por la entidad, apunta a facilitar la incorporación formal de trabajadores beneficiarios de programas sociales al sistema productivo, sin que pierdan sus beneficios.

“Esta medida trae alivio al sector, ya que varias producciones regionales están iniciando la cosecha y necesitan contar con disponibilidad de mano de obra”, señaló Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME.

El dirigente explicó que la extensión del decreto fue posible “tras trabajar articuladamente con el sector público, más precisamente con el diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu), Pablo Miguel Ansaloni, quien comprendió y atendió nuestra demanda”. En esa línea, agregó: “Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en el agro”.

La entidad impulsa que esta política transitoria se transforme en una norma permanente. Con ese objetivo, presentó junto a la senadora nacional Nora del Valle Giménez un proyecto de ley que espera ser tratado próximamente en el Congreso.

Según CAME, institucionalizar este mecanismo es fundamental para resolver uno de los principales problemas de las economías regionales: la escasez de mano de obra en períodos de alta demanda, como la cosecha. La entidad sostiene que la continuidad y formalización de esta medida permitiría consolidar un círculo virtuoso que promueva la inclusión laboral, el arraigo rural y el desarrollo local en distintas provincias del país.

