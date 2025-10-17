Elecciones: los pedidos a los candidatos de CAME y FEM para las economías regionales

Las entidades empresarias plantearon su preocupación antes los candidatos a las elecciones por la caída de la actividad.

Ante la inminencia de las elecciones legislativas, las entidades empresarias han realizado pedidos puntuales con relación a la reactivación de la actividad y la situación de las economías regionales. De este modo, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Mendoza (FEM) tuvieron reuniones con candidatos de todos los sectores para plantear la situación.

Los encuentros se realizaron por separado, pero las preocupaciones son afines y tienen que ver con la necesidad de generar condiciones que permitan a las pymes recuperar competitividad y sostener el empleo.

De este modo, la FEM llevó adelante una serie de encuentros con candidatas y candidatos provinciales de distintos espacios políticos, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y acercar propuestas concretas para el desarrollo económico de Mendoza. Durante las reuniones se analizaron temas estructurales como la presión fiscal, el acceso al financiamiento productivo, la infraestructura, la energía, las regalías y la innovación tecnológica.

Desde la entidad remarcaron que las propuestas fueron elaboradas junto a cámaras sectoriales y territoriales de toda la provincia. El propósito de los encuentros fue ofrecer a los futuros legisladores un marco de acción para impulsar políticas públicas que mejoren la competitividad, reduzcan costos, promuevan el empleo formal y fortalezcan el arraigo territorial.

IMG-20251016-WA0026 En este contexto, Santiago Laugero, presidente de la FEM, comentó que buscan generar un ámbito de encuentro donde la política y el sector productivo puedan dialogar, coincidir y construir una agenda común para Mendoza. “Creemos que el desarrollo requiere de una visión compartida y del compromiso de todos los actores, tanto públicos como privados”, expresó Laugero.