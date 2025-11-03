Tiendas de electrodomésticos liquidan freidoras de aire desde $42.999 y con 70% off por el CyberMonday 2025

Las principales cadenas de electrodomésticos ofrecen freidoras de aire con descuentos históricos durante el . Según el relevamiento de las promociones actuales en freidoras de aire, los CyberMonday 2025 precios parten desde $42.999 y llegan hasta el 70% de descuento, con envíos en 24 hs y hasta 12 cuotas sin interés.
Frávega: modelos desde $42.999 con hasta 70% off
image
En
Frávega, la Freidora de Aire Manual Sansei FR24SP (3,5 L) encabeza las ofertas a $42.999 (61 % off). También destacan:
Kanji Home KJHAF1404 (4 L): $49.999 (70 % off).
Peabody PE-AFD420N (4,2 L): $59.999 (40 % off).
Kanji Home KJHAF1501 (6,5 L): $59.999 (68 % off).
Peabody PE-AFW520N (5,2 L): $69.999 (36 % off).
ATMA FR60MABP (6,5 L): $71.999 (52 % off).
ATMA HGFAB1725PI (17 L, horno grill): $99.999 (59 % off).
Todas las opciones cuentan con
retiro inmediato o entrega en 24 horas, según disponibilidad.
image
Naldo: descuentos de hasta 46% y planes sin interés
En
Naldo, las freidoras Electrolux EAF90 (9 L) bajaron de $340.999 a $197.999, mientras que la Peabody doble canasto (10 L) se vende a $189.999.
Otras opciones destacadas:
Aiwa Dual AW-FA244 (8 L): $187.999 (46 % off).
Atma FR258AIP (8 L): $179.999 (20 % off).
Atma FR246ABP (6 L): $99.999 (29 % off).
Todas incluyen
cuotas sin interés y entrega inmediata, con rebajas de hasta $150.000 sobre el valor original.
image
Lo que hay que saber antes de comprar
Las
freidoras de aire consumen entre 1,2 y 1,8 kWh por hora, mucho menos que un horno eléctrico tradicional (hasta 2,5 kWh).
Son ideales para cocinar sin aceite y reducen riesgos de
incendios domésticos, ya que no usan gas ni resistencias expuestas.
Los especialistas recomiendan elegir modelos con
termostato digital, base antideslizante y sistema de apagado automático.
Además, es fundamental mantener la
ventilación libre para evitar sobrecalentamientos y conectar el aparato directamente a la toma de corriente, sin zapatillas ni alargues.