Tiendas de electrodomésticos liquidan freidoras de aire desde $42.999 y con 70% off por el CyberMonday 2025

Las principales cadenas de electrodomésticos ofrecen freidoras de aire con descuentos históricos durante el CyberMonday 2025 . Según el relevamiento de las promociones actuales en freidoras de aire, los precios parten desde $42.999 y llegan hasta el 70% de descuento , con envíos en 24 hs y hasta 12 cuotas sin interés.

Jubilados y pensionados de Anses: cuándo y cuánto cobrarán en noviembre 2025 con el aumento

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 3 de noviembre, cuando abran los bancos

En Frávega , la Freidora de Aire Manual Sansei FR24SP (3,5 L) encabeza las ofertas a $42.999 (61 % off). También destacan:

En Naldo , las freidoras Electrolux EAF90 (9 L) bajaron de $340.999 a $197.999 , mientras que la Peabody doble canasto (10 L) se vende a $189.999 .

Todas las opciones cuentan con retiro inmediato o entrega en 24 horas , según disponibilidad.

Las freidoras de aire consumen entre 1,2 y 1,8 kWh por hora , mucho menos que un horno eléctrico tradicional (hasta 2,5 kWh).

Todas incluyen cuotas sin interés y entrega inmediata, con rebajas de hasta $150.000 sobre el valor original.

Son ideales para cocinar sin aceite y reducen riesgos de incendios domésticos, ya que no usan gas ni resistencias expuestas.

Los especialistas recomiendan elegir modelos con termostato digital, base antideslizante y sistema de apagado automático.

Además, es fundamental mantener la ventilación libre para evitar sobrecalentamientos y conectar el aparato directamente a la toma de corriente, sin zapatillas ni alargues.