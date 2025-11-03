3 de noviembre de 2025 - 11:01

Tiendas de electrodomésticos liquidan freidoras de aire desde $42.999 y con 70% off por el CyberMonday 2025

Durante el CyberMonday 2025, las freidoras de aire se consiguen con grandes descuentos en tiendas líderes.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las principales cadenas de electrodomésticos ofrecen freidoras de aire con descuentos históricos durante el CyberMonday 2025. Según el relevamiento de las promociones actuales en freidoras de aire, los precios parten desde $42.999 y llegan hasta el 70% de descuento, con envíos en 24 hs y hasta 12 cuotas sin interés.

Frávega: modelos desde $42.999 con hasta 70% off

image

En Frávega, la Freidora de Aire Manual Sansei FR24SP (3,5 L) encabeza las ofertas a $42.999 (61 % off). También destacan:

  • Kanji Home KJHAF1404 (4 L): $49.999 (70 % off).

  • Peabody PE-AFD420N (4,2 L): $59.999 (40 % off).

  • Kanji Home KJHAF1501 (6,5 L): $59.999 (68 % off).

  • Peabody PE-AFW520N (5,2 L): $69.999 (36 % off).

  • ATMA FR60MABP (6,5 L): $71.999 (52 % off).

  • ATMA HGFAB1725PI (17 L, horno grill): $99.999 (59 % off).

    Todas las opciones cuentan con retiro inmediato o entrega en 24 horas, según disponibilidad.

image

Naldo: descuentos de hasta 46% y planes sin interés

En Naldo, las freidoras Electrolux EAF90 (9 L) bajaron de $340.999 a $197.999, mientras que la Peabody doble canasto (10 L) se vende a $189.999.

Otras opciones destacadas:

  • Aiwa Dual AW-FA244 (8 L): $187.999 (46 % off).

  • Atma FR258AIP (8 L): $179.999 (20 % off).

  • Atma FR246ABP (6 L): $99.999 (29 % off).

    Todas incluyen cuotas sin interés y entrega inmediata, con rebajas de hasta $150.000 sobre el valor original.

image

Lo que hay que saber antes de comprar

Las freidoras de aire consumen entre 1,2 y 1,8 kWh por hora, mucho menos que un horno eléctrico tradicional (hasta 2,5 kWh).

Son ideales para cocinar sin aceite y reducen riesgos de incendios domésticos, ya que no usan gas ni resistencias expuestas.

Los especialistas recomiendan elegir modelos con termostato digital, base antideslizante y sistema de apagado automático.

Además, es fundamental mantener la ventilación libre para evitar sobrecalentamientos y conectar el aparato directamente a la toma de corriente, sin zapatillas ni alargues.

