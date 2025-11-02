2 de noviembre de 2025 - 14:22

Jubilados y pensionados de Anses: cuándo y cuánto cobrarán en noviembre 2025 con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de cobro, que llegan con un incremento del 2,08%.

Jubilados y pensionados de Anses.
Jubilados y pensionados de Anses.



Los Andes | Redacción Sociedad


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas de cobro correspondientes a noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. Este mes, los haberes llegan con un incremento del 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre.

El organismo detalló que el pago se realizará de manera escalonada según la terminación del número de documento, tanto para quienes perciben jubilaciones y pensiones como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar, Tarjeta Alimentar y otros programas.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Tarjeta Alimentar

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Prestación por Desempleo (Plan 1)

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
