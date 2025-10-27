ANSES: cuánto se cobra por AUH en noviembre y cómo acceder al pago extra

La AUH de ANSES se actualiza en noviembre con aumento del 2,08% y pagos automáticos de Tarjeta Alimentar y otros extras por hijo.

Las familias percibirán hasta $193.144 por hijo sumando AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza con un aumento del 2,08%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste se realiza automáticamente según el esquema de movilidad mensual definido por el Decreto 274/2024.

Además del incremento, las familias que cobran la AUH recibirán un pago extra mediante la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días, sin necesidad de trámites adicionales. ANSES aplicará los beneficios de forma directa, garantizando mayor ingreso para los hogares.

Cuánto se cobrará en noviembre y qué beneficios se suman Con la actualización, la AUH pasará a $119.691 por hijo, aunque los titulares percibirán $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% restante para el cobro anual mediante la Libreta. La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60. En las provincias de la Zona Austral, los montos ascienden a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, por el adicional correspondiente a zona desfavorable.

Tarjeta Alimentar y AUH.jpg ANSES no requiere trámites adicionales: los beneficios se acreditan automáticamente. Freepik - Canva Además del aumento, los titulares recibirán automáticamente:

Tarjeta Alimentar : $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 por tres o más.

Complemento Leche: $45.142 para niños de hasta 3 años. Con estos beneficios, una familia puede alcanzar hasta $193.144,80 por hijo, dependiendo de la cantidad de beneficiarios y los complementos que cobre. Para verificar los montos y la acreditación, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se puede consultar el calendario de pagos y revisar los datos personales y familiares.

Fechas de cobro y requisitos para el Complemento Leche El pago de la AUH en noviembre se realizará según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre. Pesos, billetes.jpg Los pagos se realizarán según la terminación del DNI, desde el 10 de noviembre. El Complemento Leche, que asciende a $45.150, se abona automáticamente a quienes cobren la AUH o AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este beneficio, creado por la Ley 27.611, busca garantizar la nutrición de niños menores de tres años y mujeres embarazadas. Se deposita directamente en la cuenta donde se cobra la asignación y es compatible con la Tarjeta Alimentar. En algunos casos, la acreditación puede tardar hasta 90 días por el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.