PUAM: ya se encuentra disponible en Anses la solicitud del trámite totalmente digital

El trámite, en su versión online, busca simplificar el proceso y así evitar demoras a ese grupo de ciudadanos. Se trata de tres simples pasos, que se gestionan con CUIL y Clave de Seguridad Social.

El Ministerio de Capital Humano lleva a cabo el proceso de modernización y digitalización de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Más allá de sus oficinas, que se encuentran en todo el país y atienden con turno previo, también existe la posibilidad de realizar hacer trámites desde una computadora, a través de "mi ANSES", con Atención Virtual o desde tu celular con la app "mi ANSES".

En pos de agilizar la atención, ahora también se encuentra disponible la posibilidad de gestionar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de una prestación destinada a garantizar cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión.

El trámite puede realizarse de manera 100% digital, gratuita y sin moverse del hogar, durante las 24 horas del día, a través de la plataforma "mi ANSES". En ese marco, el objetivo del Gobierno nacional es facilitar el acceso a los servicios públicos, reducir los tiempos de espera y promover la inclusión digital, especialmente entre los adultos mayores.

Jubilados ANSES.jpg PUAM: ya se encuentra disponible la solicitud del trámite totalmente digital. ¿Quiénes pueden acceder a la PUAM? A quienes les corresponde la PUAM son:

Personas mayores de 65 años que no perciban ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo, ya sea de organismos nacionales o provinciales.

que no perciban ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo, ya sea de organismos nacionales o provinciales. Argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia en el paí s, anteriores a la solicitud, o extranjeros con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatamente previos al pedido de la pensión.

s, anteriores a la solicitud, o extranjeros con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatamente previos al pedido de la pensión. Mantener la residencia en Argentina una vez otorgada la prestación, lo que implica no ausentarse del país por más de 90 días corridos. Los beneficios de la PUAM Cabe mencionar que la PUAM tiene carácter vitalicio y no contributivo. Además, su monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).