PUAM: ya se encuentra disponible en Anses la solicitud del trámite totalmente digital

El Ministerio de Capital Humano lleva a cabo el proceso de modernización y digitalización de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Más allá de sus oficinas, que se encuentran en todo el país y atienden con turno previo, también existe la posibilidad de realizar hacer trámites desde una computadora, a través de "mi ANSES", con Atención Virtual o desde tu celular con la app "mi ANSES".
En pos de agilizar la atención, ahora también se encuentra disponible la posibilidad de gestionar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de una prestación destinada a garantizar cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión.
El trámite puede realizarse de manera 100% digital, gratuita y sin moverse del hogar, durante las 24 horas del día, a través de la plataforma "mi ANSES". En ese marco, el objetivo del Gobierno nacional es facilitar el acceso a los servicios públicos, reducir los tiempos de espera y promover la inclusión digital, especialmente entre los adultos mayores.
PUAM: ya se encuentra disponible la solicitud del trámite totalmente digital.
¿Quiénes pueden acceder a la PUAM?
A quienes les corresponde la PUAM son:
- Personas mayores de 65 años que no perciban ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo, ya sea de organismos nacionales o provinciales.
- Argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país, anteriores a la solicitud, o extranjeros con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatamente previos al pedido de la pensión.
- Mantener la residencia en Argentina una vez otorgada la prestación, lo que implica no ausentarse del país por más de 90 días corridos.
Los beneficios de la PUAM
Cabe mencionar que la PUAM tiene carácter vitalicio y no contributivo. Además, su monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Quienes la perciben acceden a cobertura médica del PAMI, asignaciones familiares por:
- Hijo.
- Hijo con discapacidad.
- Cónyuge.
- Ayuda escolar anual.
- Otros beneficios previsionales.
El trámite de gestión de la PUAM en tres simples pasos
Ingresar a mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para ello, se deben verificar los datos personales y de contacto. Si es necesario, hay que actualizarlos en:
- Información Personal.
- Domicilio.
- Datos de contacto.
Seleccionar la opción correcta
Ingresar en:
- Solicitud de Prestaciones.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Completar y enviar la solicitud
- Seguir las indicaciones que da el sistema y, al finalizar, la página confirmará que la solicitud fue enviada exitosamente.
El seguimiento del trámite de la PUAM
Una vez realizado el envío, el seguimiento del trámite puede hacerse también desde la aplicación mi ANSES, en:
- Información Personal.
- Consulta de expediente.
Recomendaciones antes de iniciar la gestión de la PUAM
Para iniciar el trámite es indispensable contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales y familiares estén actualizados. En el caso que el usuario no tenga la Clave, puede generarla directamente desde el sitio web oficial de Anses, de manera simple y gratuita.
Además, la PUAM también puede tramitarse de manera presencial. Si bien la gestión digital es la más rápida y práctica, la Anses mantiene la opción de realizar el trámite en persona. Es por eso, quienes lo prefieran pueden solicitar turno previo y concurrir a una oficina del organismo para recibir asistencia personalizada.