Anses con nuevo bono y aumento para jubilados: cuánto cobrarán y cuándo se paga

Mediante el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó este martes la continuidad del bono extraordinario y congelado de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Para noviembre, el incremento para beneficiarios de Anses queda determinado en la misma proporción que la inflación de septiembre, que fue del 2,1% a nivel nacional.
El Decreto 771/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según detallaron en el texto este refuerzo "se financia con recursos del Tesoro Nacional", busca "proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores" y "acompañar el proceso de transición del sistema previsional".
Quiénes accederán al bono de $70.000
Lo percibirán en su totalidad quienes cobren la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y los beneficiarios de la PUAM.
En cambio, quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un monto proporcional, de modo que la suma total entre el haber y el bono no supere los $403.052,70.
De cuánto será la jubilación mínima en noviembre de 2025 con el bono
La jubilación mínima pasará el mes próximo a ser de $333.052,70. Se le agrega el bono de $70.000, por lo que el total de base llegará a $403.052,70.
Aumento pensión no contributiva, ANSES.jpg
La ANSES será el organismo encargado de implementar la medida y establecerá las fechas exactas de pago según el calendario de cobros habitual de noviembre. El bono se acreditará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
De cuánto serán las pensiones en noviembre de 2025
Los beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a un 80% de un haber mínimo, cobrarán $266.442,16, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $336.442,16.
Para quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez, el haber será de $233.136,89 (es el 70% de la mínima). Con el bono incluido, la PNC alcanzará los $303.136,89.
Cuándo y cómo se paga el bono de noviembre para jubilados y pensionados
En noviembre de 2025, el bono previsional de $70.000 será acreditado junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámite previo.
Adelantaron para el viernes el pago del bono para jubilados y beneficiarios de la AUH
Fechas de pago para titulares de pensiones no contributivas - noviembre de 2025
Como cada mes, el cronograma de pagos se ordenará según el número de terminación del DNI y se extenderá durante varios días.
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Fechas de pago para jubilados que cobran la mínima - noviembre de 2025
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Fechas de pago para jubilados que cobran por encima de la mínima - noviembre de 2025
- Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3 (lunes 24 es feriado)
- Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9