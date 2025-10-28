28 de octubre de 2025 - 09:25

AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.115.000 en noviembre

ANSES actualiza la AUH y confirma los montos con aumento, ayuda escolar y pago retenido. Una familia puede cobrar más de $1.115.000 en noviembre.

El nuevo aumento de ANSES impactará en los pagos de la Asignación Universal por Hijo desde noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llevará el monto total a $119.691 por menor. De ese valor, el organismo abonará el 80% mensual y retendrá el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.

Al incremento se suma el pago de la Ayuda Escolar Anual, que alcanza los $85.000 por hijo. Con estos ajustes, algunas familias podrán cobrar más de $1.115.000 al combinar los tres beneficios: AUH, retención acumulada y ayuda escolar.

Cuánto cobran los titulares de AUH en noviembre

Según los valores confirmados por ANSES, la AUH pasa a $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08%, aunque el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

  • 1 hijo: $95.752,80

  • 2 hijos: $191.505,60

  • 3 hijos: $287.258,40

  • 4 hijos: $383.011,20

  • 5 hijos: $478.764,00

  • 6 hijos: $574.516,80

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.

AUH, retención del 20% y Ayuda Escolar: cuánto se cobra en noviembre

Con los valores actualizados y la presentación de la Libreta AUH 2024, las familias pueden sumar tres conceptos: el monto mensual de AUH, la retención del 20% liberada y la Ayuda Escolar Anual 2025.

Los montos quedan de la siguiente forma:

  • Por hijo:

    • AUH noviembre: $119.691

    • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863

    • Ayuda Escolar 2025: $85.000

    • Total: $370.554

Billletes peso argentino
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

  • Por hijo con discapacidad:

    • AUH noviembre: $119.691

    • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094

    • Ayuda Escolar 2025: $85.000

    • Total: $744.785

En conjunto, una familia con un hijo con discapacidad y otro hijo más puede alcanzar un ingreso total de $1.115.339 en noviembre, siempre que haya presentado la Libreta AUH y cumpla con los requisitos sanitarios y escolares correspondientes.

En la Zona 1, que incluye las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones, los montos son mayores, conforme a la Resolución 318/2025 de ANSES.

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no realicen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensual de la asignación.

