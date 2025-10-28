AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.115.000 en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que llevará el monto total a $119.691 por menor . De ese valor, el organismo abonará el 80% mensual y retendrá el 20% restante , que se libera al presentar la Libreta AUH.

ANSES: cuánto se cobra por AUH en noviembre y cómo acceder al pago extra

Al incremento se suma el pago de la Ayuda Escolar Anual , que alcanza los $85.000 por hijo . Con estos ajustes, algunas familias podrán cobrar más de $1.115.000 al combinar los tres beneficios: AUH, retención acumulada y ayuda escolar.

Según los valores confirmados por ANSES , la AUH pasa a $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08% , aunque el organismo mantiene la retención del 20% mensual , por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor .

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024 , trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES , con Clave de la Seguridad Social.

AUH, retención del 20% y Ayuda Escolar: cuánto se cobra en noviembre

Con los valores actualizados y la presentación de la Libreta AUH 2024, las familias pueden sumar tres conceptos: el monto mensual de AUH, la retención del 20% liberada y la Ayuda Escolar Anual 2025.

Los montos quedan de la siguiente forma:

Por hijo: AUH noviembre: $119.691 Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total: $370.554



Billletes peso argentino Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología. Web

Por hijo con discapacidad: AUH noviembre: $119.691 Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total: $744.785



En conjunto, una familia con un hijo con discapacidad y otro hijo más puede alcanzar un ingreso total de $1.115.339 en noviembre, siempre que haya presentado la Libreta AUH y cumpla con los requisitos sanitarios y escolares correspondientes.

En la Zona 1, que incluye las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones, los montos son mayores, conforme a la Resolución 318/2025 de ANSES.

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no realicen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% retenido, aunque seguirán cobrando el 80% mensual de la asignación.