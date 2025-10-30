El guiño de Bessent a Milei que mira el mercado y su crítica a senadoras demócratas

En un mensaje al mercado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , volvió a las redes sociales para hablar de Argentina: compartió un duro mensaje dirigido a las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar , a quienes calificó de “fracasadas” por su rol en la política estadounidense y su oposición a líderes como el presidente argentino Javier Milei , y dijo que "la política del presidente Trump de dar paz a través del Fortalecimiento Económico va a transformar América Latina".

Las felicitaciones de Trump a Milei por las elecciones: "¡Está haciendo un trabajo excelente!"

“Usted no logró frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente @JMilei. Ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica”, escribió Bessent, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

En su tuit, el funcionario de Donald Trump sostuvo que la idea de “ libertad económica ” resulta “particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado”.

. @SenWarren and @SenAmyKlobuchar : you are failures. You failed to derail the electoral success of one of our great allies in Latin America, President @JMilei . He won in a landslide with the poorest members of society voting for economic freedom—a notion anathema in particular… pic.twitter.com/Q6bOQFDKBI

Además, criticó la incapacidad del Congreso demócrata para reabrir el gobierno y advirtió sobre el impacto en el sector agrícola.

“No lograron reabrir el gobierno, impidiendo los esfuerzos de nuestra Administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses”, agregó Bessent, señalando que la falta de acción podría perjudicar las próximas cosechas.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Gentileza

Bessent también incluyó una referencia al presidente Trump, al remarcar que “como muestra la foto adjunta, @POTUS está en Asia demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso”, y anticipó que el encuentro con el mandatario chino Xi Jinping traerá “una victoria rotunda para nuestros grandes agricultores”.

El economista cerró su publicación con una advertencia a las senadoras: “Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando a favor de mantener el gobierno cerrado durante las próximas vacaciones de Acción de Gracias, ambos deberían avergonzarse”.

Finalmente, destacó el papel del vínculo con la Argentina y remarcó que “el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

Más elogios de Bessent a Milei

Por otra parte, Bessent también subrayó que el mensaje de Milei sobre la libertad económica “resuena en todo el hemisferio occidental y marca el rumbo en América Latina”, alineando sus palabras con la estrategia de la administración de Joe Biden, a quien mencionó explícitamente.

Según Bessent, “los mercados deberían satisfacer fácilmente y con entusiasmo las necesidades de financiamiento de la República en 2026”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1983801813926334814&partner=&hide_thread=false Yesterday from South Korea, I spoke with President @JMilei to congratulate him on La Libertad Avanza's monumental midterm election victory. His fortitude and vision are bringing hope to a new generation of Argentines.



Following @POTUS' leadership, President Milei's message of… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 30, 2025

Además, celebró que “los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron abrumadoramente por el presidente Milei”, al considerar que “esta es la última oportunidad del país para romper con décadas de mala gestión económica”.

Cerró su mensaje con una afirmación de tono geopolítico: “La política del presidente Trump de paz a través de la fortaleza económica va a transformar América Latina. Espero volver a visitar Argentina muy pronto”.

La respuesta de Milei a Bessent

Esta mañana, el Presidente agradeció las palabras del secretario del Tesoro: "El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento. Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio".

"Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!", escribió en X.