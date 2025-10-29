29 de octubre de 2025 - 19:01

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 30 de octubre

El dólar se mantiene en un rango de relativa calma tras la baja de los días posteriores a las elecciones legislativas.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mercado sigue atento a las señales del Ministerio de Economía, que enfrenta su primera licitación de deuda tras las elecciones con vencimientos por cerca de $12 billones.

Analistas coinciden en que el Gobierno buscará consolidar el esquema de bandas cambiarias, que por ahora fija un piso de $941 y un techo cercano a $1.486.

En los bancos privados, la cotización se movió dentro de un rango similar, entre $1.440 y $1.460 según la entidad.

La jornada transcurrió sin intervención del Banco Central, que mantiene su política de permitir que el tipo de cambio se acomode por la oferta y la demanda.

Precio del dólar en el Banco Nación y los demás bancos

  • Banco Nación: $1.465

  • Banco Galicia: $1.460

  • Banco BBVA: $1.460

  • Banco Santander: $1.470

  • Banco Ciudad: $1.480

  • Banco Patagonia: $1.470

  • Banco Macro: $1.465

  • Banco Hipotecario: $1.470

  • Banco Supervielle: $1.475

  • Banco Credicoop: $1.480

  • Banco Piano: $1.475

  • ICBC: $1.455

  • Brubank: $1.455

Dólar MEP y CCL: cómo funcionan los dólares financieros

El dólar MEP (o Bolsa) permite comprar divisas dentro del sistema formal mediante la adquisición de bonos en pesos que luego se venden en su versión dolarizada.

El contado con liquidación (CCL), en cambio, se utiliza para transferir dólares al exterior mediante títulos que cotizan en ambos mercados.

Ambas opciones son legales y se han convertido en herramientas habituales para quienes buscan cobertura cambiaria fuera del mercado informal.

