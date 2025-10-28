Tras la baja del lunes, el dólar volvió a rebotar y quedó al borde de los $1.500

El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre de ayer.

Precios: qué pasó en octubre y qué se espera para noviembre

La divisa frenó la tendencia a la baja que registró al comienzo de la semana , luego del triunfo electoral del Gobierno en las elecciones de medio término . De esta manera, quedó a las compuertas de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

Por otro lado, el dólar blue cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta , sin registrar cambios respecto a la rueda de ayer. El dólar mayorista se ubico en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.954,69 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.450

Venta: $ 1.470

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.477,07 (+ $21,22)

(+ $21,22) Venta: $ 1.492,80 (+ $ 15,51)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.475,98 (+ $34,69)

: $ 1.475,98 (+ $34,69) Venta: $ 1.476,77 (+ $32,65)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.489,29 (+ $43,64)

: $ 1.489,29 (+ $43,64) Venta: $ 1.524,06 (+ $64,53)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".