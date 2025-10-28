Precios: qué pasó en octubre y qué se espera para noviembre

La volatilidad del dólar que se acrecentó entre septiembre y octubre en la previa de las elecciones , ha tenido un impacto en los precios . Por este motivo, luego de varias subas y bajas (más alzas) la inflación podría volver a mostrar una aceleración en octubre. Esto, sin contar el aumento por encima del promedio de IPC en los servicios públicos y de otro tipo como educación o salud.

De este modo, la inflación de octubre podría dar un número por encima del 2% en donde se mantenía desde hace varios meses. José Vargas, economista de la consultora Evaluecon que suele relevar precios , explicó que en el décimo mes del año varios rubros se aceleraron y estuvieron en torno al 3% dada la suba del dólar registrada.

“Alimentos nos da 3% del mismo modo que servicios públicos, comunicaciones y medicamentos”, detalló Vargas quien agregó que dichas variables se dispararon en octubre. Sin embargo, el resto de los rubros se encontró “por debajo del promedio general”, lo que atenuará parcialmente el índice general. Esto implicará que en octubre la inflación se ubique entre el 2,5% y el 2,7%, varios puntos por encima del 1,9% a 2% de septiembre y octubre.

A nivel nacional, consultoras como Empiria, EcoGo e Invecq coincidieron con el 2,5% para octubre. Más allá del impacto en precios que se verificó en distintos productos de consumo masivo como los alimentos, el gerente del mayorista Oscar David, Rubén David , precisó que las elecciones no impactaron como otras veces en las listas de proveedores.

Mientras otras veces, las empresas se cubrían por las dudas –y más en un contexto de volatilidad cambiaria como el que hubo- esta vez estuvieron más cautos. “Ha estado muy tranquilo ya que tanto nosotros como los proveedores hemos tenido precaución en pos de esperar a ver qué sucede y de recuperar la actividad”, comentó David.

El empresario contrastó la situación con elecciones previas en donde la presión sobre precios era mayor así como las remarcaciones “por las dudas”.

Los precios para adelante

Hacia el futuro, los analistas anticiparon que el resultado de las elecciones trajo tranquilidad a los mercados y al precio del dólar más allá de que este valor el martes tendía a superar la banda superior. Por este motivo, es probable que la inflación disminuya otra vez al 2% si la situación persiste.

Por otra parte, el economista del Centro de Finanzas y Economía de Mendoza, Nicolás Aroma, opinó que las variables que pisan los precios se mantendrán lo que queda del año. Se trata de un salario “pisado” tanto por las paritarias que se homologan como por la delicada situación de la microeconomía que está en recesión desde abril.

Otro factor que incide en el bajo aumento de precios es la fuerte apertura de importaciones con valores muy competitivos que no dan margen de ponerse a tono a las empresas argentinas con costos más altos y sin crédito por el momento.