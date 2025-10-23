Para los que se suscriban a partir de ahora el incremento será inmediato, en el caso de quienes ya tengan el servicio lo percibirán el próximo mes

La plataforma de streaming que aumentó los precios de sus tarifas

HBO Max anunció un nuevo aumento en las tarifas de todos sus planes, una medida que comenzará a aplicarse el 25 de noviembre en Estados Unidos y se extenderá por todo el mundo. Forma parte de la actualización previa a su transición definitiva a la plataforma unificada de Warner Bros. Discovery.

La compañía explicó que el ajuste busca ampliar la oferta de contenidos, que incluye producciones de HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24 y Studio Ghibli. Además, la intención es mejorar la experiencia del usuario antes del relanzamiento global del servicio.

hbo-max-y-warner-bros Latinoamérica recibirá una actualización similar en las próximas semanas.

¿A cuánto se fue HBO Max? El plan básico con anuncios de HBO Max subió USD 1, por lo que tanto nuevos como actuales suscriptores deberán pagar USD 10,99 al mes. En su versión anual, el precio pasó de USD 99,99 a US$109, 99, lo que representa un incremento de USD 10.

El ajuste también impacta en los otros niveles del servicio. El plan estándar (sin anuncios) ahora cuesta USD 18,49 al mes y USD 184,99 al año, mientras que el plan Premium, que incluye contenido en 4K y transmisión en hasta cuatro dispositivos, aumentó a USD 22,99 mensuales y USD 229,99 anuales.