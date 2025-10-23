23 de octubre de 2025 - 09:51

La plataforma de streaming que aumentó los precios de sus tarifas

Para los que se suscriban a partir de ahora el incremento será inmediato, en el caso de quienes ya tengan el servicio lo percibirán el próximo mes

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

HBO Max anunció un nuevo aumento en las tarifas de todos sus planes, una medida que comenzará a aplicarse el 25 de noviembre en Estados Unidos y se extenderá por todo el mundo. Forma parte de la actualización previa a su transición definitiva a la plataforma unificada de Warner Bros. Discovery.

La compañía explicó que el ajuste busca ampliar la oferta de contenidos, que incluye producciones de HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24 y Studio Ghibli. Además, la intención es mejorar la experiencia del usuario antes del relanzamiento global del servicio.

Latinoamérica recibirá una actualización similar en las próximas semanas.

¿A cuánto se fue HBO Max?

El plan básico con anuncios de HBO Max subió USD 1, por lo que tanto nuevos como actuales suscriptores deberán pagar USD 10,99 al mes. En su versión anual, el precio pasó de USD 99,99 a US$109, 99, lo que representa un incremento de USD 10.

El ajuste también impacta en los otros niveles del servicio. El plan estándar (sin anuncios) ahora cuesta USD 18,49 al mes y USD 184,99 al año, mientras que el plan Premium, que incluye contenido en 4K y transmisión en hasta cuatro dispositivos, aumentó a USD 22,99 mensuales y USD 229,99 anuales.

HBO Max incrementa sus precios.
A partir de cuándo se verán los aumentos en HBO Max

Los nuevos suscriptores comenzarán a pagar los montos actualizados de inmediato, mientras que los usuarios actuales recibirán una notificación 30 días antes de la renovación de su plan.

Además, los paquetes combinados de HBO Max, Disney+ y Hulu también subirán US$3 por mes. El combo con anuncios costará USD 19,99, y el sin anuncios, USD 32,99, aunque seguirán ofreciendo descuentos del 39% al 41% frente a las suscripciones por separado.

El incremento se suma a una tendencia general en las plataformas de streaming, que buscan ajustar precios tras años de competencia feroz y consolidación de catálogos.

