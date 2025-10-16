16 de octubre de 2025 - 19:50

Llega Halloween: HBO Max revive la saga completa de Freddy Krueger

La plataforma de streaming renovó su catálogo y sumó seis filmes del personaje de Pesadille en Elm Street.

Las incorporaciones de HBO Max, ideales para hacerse un especial de Halloween sobre Freddy Krueger.

Las incorporaciones de HBO Max, ideales para hacerse un especial de Halloween sobre Freddy Krueger.

Repudio por una publicidad en San Juan: promocionan una fiesta con el "secuestro" de una mujer

Octubre en Mendoza: regalos distintos para compartir con mamá, noche de disfraces en Halloween y más propuestas imperdibles

Krueger, el icónico villano de Pesadilla en Elm Street, nació de la imaginación del director Wes Craven a mediados de los años 80.Lo concibió como un asesino que acecha a sus víctimas en los sueños, combinando horror psicológico, violencia y sátira, lo que le permitió destacar frente a otros villanos de la época y convertirse en un referente del género.

Una a una, las nuevas incorporaciones a HBO Max

La primera película que la plataforma incorporó a su catálogo es "Pesadilla en Elm Street" (1984), dirigida por Wes Craven, marcó un antes y un después en el cine de terror. Freddy persigue a los hijos de quienes lo mataron en sus sueños, combinando terror, suspenso e ironía.

La segunda entrega, "Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy" (1985), dirigida por Jack Sholder, es un psicodrama inusual que combina horror y elementos de sexualidad adolescente. Aunque Freddy aparece más como símbolo del miedo que como protagonista central, la película ganó un culto propio por su rareza y originalidad.

"Los guerreros del sueño" (1987) y "El amo del sueño" (1988) retomaron los eventos de la primera película, ignorando la segunda entrega. Ambas exploran las pesadillas recurrentes de jóvenes internados en un centro psiquiátrico, con cruentas muertes y un Freddy más fantasioso y épico. Sin embargo, la cuarta entrega exagera los elementos humorísticos, convirtiendo al personaje más en un payaso que en un asesino aterrador.

Freddy Krueger en acción.

Altibajos de la saga: quinta y sexta películas

La quinta película, "El niño de los sueños" (1989), recibió críticas mixtas al intentar dar un origen explícito a Freddy, resultando en excesos y un final desconcertante.

El último filme incluido en el catálogo, "Pesadilla en Elm Street: El origen" (2010), dirigida por Samuel Bayer y producida por Michael Bay, reinterpretó al personaje en un drama criminal que eliminó los elementos icónicos de Freddy, reemplazando su icónica personalidad por una versión menos interesante. A pesar de su fracaso crítico, fue la película más taquillera de la saga.

