Llega Halloween: HBO Max revive la saga completa de Freddy Krueger

La plataforma de streaming renovó su catálogo y sumó seis filmes del personaje de Pesadille en Elm Street.

Las incorporaciones de HBO Max, ideales para hacerse un especial de Halloween sobre Freddy Krueger.

Si hay un ícono del cine de terror de los años 80, ese es Freddy Krueger. El personaje de Pesadilla en Elm Street se convirtió en un referente del género por su rostro quemado y su guante de cuchillas que lo distinguía de otros villanos. HBO Max trae seis de las películas de terror, ideal para un especial de Halloween.

Krueger, el icónico villano de Pesadilla en Elm Street, nació de la imaginación del director Wes Craven a mediados de los años 80.Lo concibió como un asesino que acecha a sus víctimas en los sueños, combinando horror psicológico, violencia y sátira, lo que le permitió destacar frente a otros villanos de la época y convertirse en un referente del género.

Una a una, las nuevas incorporaciones a HBO Max La primera película que la plataforma incorporó a su catálogo es "Pesadilla en Elm Street" (1984), dirigida por Wes Craven, marcó un antes y un después en el cine de terror. Freddy persigue a los hijos de quienes lo mataron en sus sueños, combinando terror, suspenso e ironía.

Embed - Pesadilla en Elm Street (Trailer español) La segunda entrega, "Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy" (1985), dirigida por Jack Sholder, es un psicodrama inusual que combina horror y elementos de sexualidad adolescente. Aunque Freddy aparece más como símbolo del miedo que como protagonista central, la película ganó un culto propio por su rareza y originalidad.

"Los guerreros del sueño" (1987) y "El amo del sueño" (1988) retomaron los eventos de la primera película, ignorando la segunda entrega. Ambas exploran las pesadillas recurrentes de jóvenes internados en un centro psiquiátrico, con cruentas muertes y un Freddy más fantasioso y épico. Sin embargo, la cuarta entrega exagera los elementos humorísticos, convirtiendo al personaje más en un payaso que en un asesino aterrador.