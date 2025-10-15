Un boliche sanjuanino realizó un violento video donde simulan el secuestro y posterior ejecución de una joven. Pidieron "disculpas" pero no eliminaron el material.

Repudio por una publicidad en San Juan: promocionan una fiesta con el "secuestro" de una mujer

En San Juan, el boliche Quattro difundió un video que simula el secuestro de una mujer para promocionar su fiesta de Halloween. Ocurre en un país donde, según el Observatorio Nacional MuMaLá, se registraron 196 femicidios en lo que va del año (uno cada 35 horas) y 11 en el mes de octubre. No es marketing “jugado”: es violencia simbólica puesta a circular como entretenimiento.

La camioneta frena. Hombres con máscaras bajan de golpe. Interceptan a una joven que sale de su casa, la obligan a subir, le calzan una bolsa negra en la cabeza. “¿A dónde me llevan?”, grita. La escena corta a un depósito: ella, atada; alrededor, los agresores. Un arma en cuadro. La mujer mira a cámara y, agitada, “anuncia” la fiesta: “Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween… ¿Dónde? En Quattro de verano”. Unos segundos más y el plano finaliza con un hombre a punto de apretar el gatillo.

El local difundió un comunicado de disculpas. Pero el material sigue visible en su cuenta de Instagram (@quattrocluboficial), incluso acompañado por un flyer con link para comprar entradas. La secuencia entera condensa una lógica conocida: primero el alcance, después la explicación.

El polémico video del boliche de San Juan No hace falta que el daño sea real para que el mensaje lo sea. La escena convierte la coerción en recurso estético y a la muerte en remate. En un país atravesado por femicidios —196 en 2025, 11 en octubre, de acuerdo con el Observatorio Nacional MuMaLá—, proponer como “humor” el secuestro y la ejecución simbólica de una mujer no es una apuesta creativa, sino un síntoma: seguimos entrenados para ver cuerpos de mujeres como soporte descartable de un chiste.

No es una "tendencia", es una pedagogía En redes se multiplican piezas que parodian la "eliminación" de una mujer para resolver un conflicto cotidiano. No todo responde a un mismo trend ni nace en el mismo lugar, pero la matriz se repite: desaparecerla como chiste. Hace semanas, dos ejemplos lo confirmaron en Argentina: