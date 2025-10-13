13 de octubre de 2025 - 11:15

Una mendocina de 19 años contrató a una "mula" boliviana para traer 99 cápsulas de cocaína

Las dos mujeres fueron detenidas en San Juan, cuando venían a la provincia en un colectivo y luego las trasladaron a Mendoza.

Las 99 capsulas de cocaína decomisadas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza detuvo en San Juan a dos mujeres que traían más de 1 kilo de cocaína desde Bolivia para ser vendida en nuestra provincia y posiblemente en San Juan.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza y bajo directivas de Daniel Rodríguez Infante, personal de narcotráfico interceptó un tour de compras sobre la Ruta 141 en la intersección con la Ruta 20 de Caucete. En el colectivo se encontraba una joven mendocina de 19 años con residencia en Valle de Uco, junto a otra, de 33 años, de nacionalidad boliviana.

Uno de los allanamientos realizados durante el operativo. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según la investigación previa, la menor sería la responsable principal de la maniobra de narcotráfico: la chica realizaba frecuentes a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas, en San Juan, por hechos similares. Además era la encargada de comprar cocaína en Bolivia que luego introducía al país, lo que demuestra un patrón de tráfico internacional cuidadosamente organizado.

Ante la sospecha de que podrían portar cápsulas de cocaína en su sistema digestivo, ambas fueron trasladadas a un centro médico de San Juan, donde se constató que la segunda cumplía el rol de "mula": llevaba 99 cápsulas con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La intervención incluyó cuatro allanamientos —tres en Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas— con el secuestro de 4 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas ($1.600.000, 100 dólares y 220 bolivianos), comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación de relevancia para la investigación.

Las dos mujeres quedaron alojadas en la U-32 de Mendoza a disposición de la Justicia. El operativo contó con la colaboración permanente del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson, lo que destaca la coordinación interjurisdiccional y la eficacia de la investigación para desarticular maniobras complejas de narcotráfico.

