Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapados en un barranco del Aconcagua

Habían perdido la orientación y quedaron atrapadas en un barranco, lo que motivó la intervención de la Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional, con apoyo del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM).

Un importante operativo de búsqueda y rescate se desplegó durante la noche del domingo en la zona de la Cascada del arroyo Agua Salada, en Pampas de Las Leñas , luego de que dos personas se extraviaran mientras realizaban una excursión de senderismo.

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Un intenso operativo de rescate se desplegó eesta madrugada en la zona de Las Leñas, donde dos hombres oriundos de Santa Fe habían quedado atrapados en un barranco mientras realizaban una travesía por la cascada del arroyo Agua Salada, en el sector Pampas de Las Leñas.

Los protagonistas del hecho fueron Sebastián Javier Borroni (46) y Fabián Andrés Monti (46), quienes se desorientaron y terminaron encajonados en una zona de difícil acceso.

Ante la emergencia, personal del GEAM (Grupo Especial de Alta Montaña), en conjunto con Gendarmería Nacional y la Patrulla de Rescate, montó un complejo operativo nocturno. Los rescatistas realizaron anclajes artificiales con piquetas y un sistema de polipasto con poleas, logrando ascender a las dos personas que se encontraban atrapadas.

Cerca de las 03 del lunes 13 de octubre, el personal y los excursionistas arribaron al inicio de la senda, donde los aguardaba un patrullero de la Unidad. Posteriormente, fueron trasladados a la Sección Punta de Vacas, donde recibieron atención médica, bebidas calientes y alimentos por parte del enfermero de turno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1977717352130113833&partner=&hide_thread=false | Un intenso operativo de rescate se desplegó esta madrugada, luego de que dos hombres oriundos de Santa Fe quedaran atrapados en un barranco mientras realizaban una travesía por la cascada del arroyo Agua Salada, en el sector Pampas de Las Leñas.



Los protagonistas del… pic.twitter.com/hmrt2rYjtW — LOS ANDES (@LosAndesDiario) October 13, 2025 Ambos se encontraban en buen estado de salud y, tras ser asistidos, continuaron por sus propios medios hacia Uspallata, donde pasaron la noche.