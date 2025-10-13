13 de octubre de 2025 - 08:50

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapados en un barranco del Aconcagua

Habían perdido la orientación y quedaron atrapadas en un barranco, lo que motivó la intervención de la Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional, con apoyo del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM).

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Foto:

Gendarmería Nacional
Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Foto:

Gendarmería Nacional
Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Foto:

Gendarmería Nacional
Un importante operativo de búsqueda y rescate se desplegó durante la noche del domingo en la zona de la Cascada del arroyo Agua Salada, en Pampas de Las Leñas, luego de que dos personas se extraviaran mientras realizaban una excursión de senderismo.

Un importante operativo de búsqueda y rescate se desplegó durante la noche del domingo en la zona de la Cascada del arroyo Agua Salada, en Pampas de Las Leñas, luego de que dos personas se extraviaran mientras realizaban una excursión de senderismo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un intenso operativo de rescate se desplegó eesta madrugada en la zona de Las Leñas, donde dos hombres oriundos de Santa Fe habían quedado atrapados en un barranco mientras realizaban una travesía por la cascada del arroyo Agua Salada, en el sector Pampas de Las Leñas.

Leé además

Comienza una semana en Mendoza con una máxima de 30° y pronóstico de Zonda

Mendoza empieza la semana con una máxima de 30° y hay fecha confirmada para el viento Zonda

Por Redacción Sociedad
Los gobiernos de América Latina invierten en Salud la mitad de lo recomendado por organismos internacionales para garantizar acceso y equidad a su población. 

La inversión pública en salud es la mitad de la sugerida y 32% sale del bolsillo de las familias

Por Verónica De Vita

Los protagonistas del hecho fueron Sebastián Javier Borroni (46) y Fabián Andrés Monti (46), quienes se desorientaron y terminaron encajonados en una zona de difícil acceso.

Ante la emergencia, personal del GEAM (Grupo Especial de Alta Montaña), en conjunto con Gendarmería Nacional y la Patrulla de Rescate, montó un complejo operativo nocturno. Los rescatistas realizaron anclajes artificiales con piquetas y un sistema de polipasto con poleas, logrando ascender a las dos personas que se encontraban atrapadas.

Cerca de las 03 del lunes 13 de octubre, el personal y los excursionistas arribaron al inicio de la senda, donde los aguardaba un patrullero de la Unidad. Posteriormente, fueron trasladados a la Sección Punta de Vacas, donde recibieron atención médica, bebidas calientes y alimentos por parte del enfermero de turno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1977717352130113833&partner=&hide_thread=false

Ambos se encontraban en buen estado de salud y, tras ser asistidos, continuaron por sus propios medios hacia Uspallata, donde pasaron la noche.

El operativo, que se extendió durante varias horas en condiciones de baja temperatura y escasa visibilidad, culminó con éxito gracias a la rápida acción y coordinación de los equipos de rescate especializados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ascenso de la temperatura en Mendoza para el arranque de la semana.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura ante la amenaza del Zonda

Por Redacción Sociedad
Varones Unidos: el sitio misógino que usaba Pablo Laurta.

"Varones Unidos": el sitio que usaba Pablo Laurta para culpar a su expareja

Por Redacción Sociedad
Cinco deudores alimentarios no pudieron entrar a la Creamfields.

Cinco deudores alimentarios morosos no pudieron ingresar a la Creamfields, entre ellos un mendocino

Por Redacción Sociedad
La marca Tub Vicio se alzó con el máximo galardón por su original alfajor de chirimoya alegre.

El mejor alfajor de Argentina es mendocino y está relleno de chirimoya alegre

Por Redacción Sociedad