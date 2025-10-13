Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapados en un barranco del Aconcagua

Un intenso operativo de rescate se desplegó eesta madrugada en la zona de Las Leñas, donde dos hombres oriundos de Santa Fe habían quedado atrapados en un barranco mientras realizaban una travesía por la cascada del arroyo Agua Salada, en el sector Pampas de Las Leñas.
Los protagonistas del hecho fueron Sebastián Javier Borroni (46) y Fabián Andrés Monti (46), quienes se desorientaron y terminaron encajonados en una zona de difícil acceso.
Ante la emergencia, personal del GEAM (Grupo Especial de Alta Montaña), en conjunto con Gendarmería Nacional y la Patrulla de Rescate, montó un complejo operativo nocturno. Los rescatistas realizaron anclajes artificiales con piquetas y un sistema de polipasto con poleas, logrando ascender a las dos personas que se encontraban atrapadas.
Cerca de las 03 del lunes 13 de octubre, el personal y los excursionistas arribaron al inicio de la senda, donde los aguardaba un patrullero de la Unidad. Posteriormente, fueron trasladados a la Sección Punta de Vacas, donde recibieron atención médica, bebidas calientes y alimentos por parte del enfermero de turno.
Ambos se encontraban en buen estado de salud y, tras ser asistidos, continuaron por sus propios medios hacia Uspallata, donde pasaron la noche.
El operativo, que se extendió durante varias horas en condiciones de baja temperatura y escasa visibilidad, culminó con éxito gracias a la rápida acción y coordinación de los equipos de rescate especializados.