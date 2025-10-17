17 de octubre de 2025 - 13:01

Telefe dejó afuera a Wanda Nara de la conducción de un programa de cocina y hay reemplazo

El canal de televisión ya está en tratativas para resolver la nueva grilla y tiene a otra conductora en la mira.

¿Wanda Nara se despide de Telefe?

Telefe tomó una decisión que impactará en su grilla de programas de cocina. La conductora Wanda Nara no continuará al frente de uno de los proyectos más destacados del canal durante 2026.

Se trata de “Bake Off”, que podría ser conducido por Verónica Lozano. Según informó el periodista Fefe Bongiorno en "El ejército de la mañana" (Bondi Live), la conductora del programa "Cortá por Lozano" se encuentra en “charlas tempranas” para asumir la conducción, mientras que Wanda continuaría con MasterChef Celebrity.

“Vero fue finalista el año pasado en Bake Off y rindió muy bien”, destacó el periodista. En 2024, Wanda se puso al frente de la carpa pastelera, en su edición celebrity. Si bien era un ciclo que conducía tradicionalmente Paula Chaves, la cantante de "Bad Bitch" ocupó su lugar.

Ahora, por incompatibilidad de agendas, Telefe busca su reemplazo.

Además, en "Sería Increíble", programa de OLGA, Nara confesó que su contrato con el canal de las tres pelotas termina este año y tendrán que revisar las condiciones para continuar en 2026.

Qué dijo Verónica Lozano sobre los cambios en Telefe

La conductora de "Cortá por Lozano" también se refirió a la reciente venta de Telefe y a la salida del vicepresidente de contenidos y programación, Guillermo Pendino. Aunque aún no se confirmó quién asumirá la nueva autoridad, se mencionó a Gustavo Scaglione como posible responsable.

Lozano llevó tranquilidad a los empleados del canal: “Está muy bien Telefe, es la venta de un canal, creo que aún no se ha concretado. Habrá cambios como cualquier empresa que cambia de dueños, pero en mi día a día no siento que se vea afectado”.

Además, recordó que ya grabó un episodio de “Chef al Diván”, que se emitirá los domingos al término de MasterChef Celebrity, y expresó su deseo de que los despidos sean los mínimos posibles: “Todos los canales pasan por un momento complejo. Agradezco el laburo que tengo y lo quiero conservar. Ojalá que todos podamos mantener nuestra fuente de trabajo”.

