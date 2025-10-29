29 de octubre de 2025 - 20:55

No te lo podés perder si vas de viaje: 10 lugares para visitar en Santiago de Chile de noche

La densidad y oferta cultural de la capital chilena ofrece una gran cantidad de opciones para visitar en cualquier visita.

Santiago de Chile

Foto:

Chile Travel
Por Redacción Economía

Santiago de Chile ofrece actividades nocturnas de las más diversas, desde barrios culturales hasta rooftops y miradores altos. Su estructura reúne enclaves históricos, escenas alternativas, recintos clásicos y parques integrados a zonas gastronómicas. Si vas de viaje debes conocer estas opciones.

Leé además

El Corredor Bioceánico Vial que le compite al Cristo Redentor: Chile y Brasil lo impulsan, pero Argentina lo frena

El Corredor Bioceánico que le "compite" al Cristo Redentor: Chile y Brasil avanzan, pero Argentina lo complica

Por Redacción Sociedad
Con arena blanca y agua turquesa: Bahía Inglesa, una opción caribeña y tranquila en el norte chico de Chile

La playa caribeña de arena blanca que está en Chile y es un paraíso cercano: pocos argentinos la conocen

Por Redacción Sociedad

La propuesta permite combinar experiencias sin preparación extensa: caminar, observar, comer, escuchar música, asistir a funciones o recorrer espacios verdes. La densidad de oferta habilita múltiples visitas en una sola jornada.

Los lugares más interesantes para visitar en Santiago de Chile

Barrio Lastarria se ubica en el centro. Su arquitectura conservada articula calles adoquinadas y corredores culturales. Una cena y un paseo producen una experiencia inmediata. Bocanáriz despliega vinos chilenos con tapas y platos; Chipe Libre concentra piscos y coctelería con cruce chileno-peruano; Casa Lastarria se orienta a cenas formales.

Barrio Italia configura un polo alternativo y bohemio con comunidad creativa activa. Galería Cima, Centro Cultural Casa Bosque y Teatro Ictus constituyen nodos culturales. Da Noi propone cocina italiana tradicional; Ruca Bar funciona como portal nocturno con tapas y coctelería.

image
Barrio Italia, en Santiago de Chile.

Barrio Italia, en Santiago de Chile.

La Piojera proyecta cultura popular desde inicios del siglo XX. Ambiente sencillo, decoración tradicional y bebidas típicas: Terremoto, Chicha; platos como empanadas y chorrillanas.

The Clinic Bar toma inspiración de un medio satírico. Murales y carteles actúan como materia visual. Presenta platos chilenos e internacionales, coctelería, cervezas artesanales y vinos.

Blondie es una discoteca histórica. Se sitúa cerca de Unión Latinoamericana. Eventos con música en vivo, fiestas temáticas y DJ. Escena inclusiva y diversidad musical.

El Teatro Municipal define un foco neoclásico. Sala principal en herradura, palcos y galerías con terciopelo y dorados. Ofrece ópera, ballet, conciertos y teatro. Visitas guiadas permiten recorrer sala, escenario, palcos y espacios internos.

Las distintas ofertas

Cine Arte Alameda, inaugurado en 1992, centra su programación en cine de autor. Reúne Café Literario, Galería de Arte y sala para conciertos y teatro. Eventos incluyen charlas y exposiciones.

Azotea Matilde, en Bellavista, combina cena y coctelería con vistas panorámicas de Santiago y la cordillera. Espacio relajado con materiales cálidos. Cocina que cruza influencias locales e internacionales. Carta con opciones ligeras y completas. Coctelería de autor, vinos chilenos y cervezas artesanales.

Sky Costanera opera como mirador más alto de América Latina. Ubicado sobre Costanera Center, ocupa pisos 61 y 62. Vista 360 sobre ciudad y cordillera. La visita nocturna expone la trama iluminada. Cierra a las 21:00.

image
Sky Costanera

Sky Costanera

Parque Bicentenario, en Vitacura, reúne naturaleza, arte y recreación. Se puede cenar en los alrededores y luego caminar. La iluminación escénica realza árboles, esculturas y elementos arquitectónicos. Senderos iluminados y puntos elevados ofrecen vistas. La secuencia cena-recorrido estabiliza la experiencia sin dependencia turística clásica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentina se consagró campeón panamericano de pádel en Chile. 

Pádel: la Selección Argentina se consagró campeón panamericano en Chile

Por Redacción Deportes
jimena baron se reencontro con su hijo en disney y su reaccion emociono a todos sus fanaticos

Jimena Barón se reencontró con su hijo en Disney y su reacción emocióno a todos sus fanáticos

Por Redacción Espectáculos
Forever 21 lanza una alerta: hay un incidente de seguridad con tarjetas de crédito

Una agencia de viajes habilita los pagos con tarjeta de crédito y en cuotas para destinos internacionales

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este jueves 30 de octubre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 30 de octubre

Por Redacción Economía