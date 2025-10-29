La playa caribeña de arena blanca que está en Chile y es un paraíso cercano: pocos argentinos la conocen

Aguas turquesas, cálidas y mansas , aunque se trate del siempre criticado océano Pacífico . Islotes rocosos que emergen entre reflejos de sol, arena blanca y un silencio que no parece pertenecer a este planeta. Bahía Inglesa es un pequeño milagro geográfico en el norte chico de Chile , a unos 400 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena , donde el desierto de Atacama se detiene por un instante para regalar una postal inesperada: un oasis frente al mar.

Parece imposible, pero estas Skechers te hacen caminar sobre las nubes: desde 34.990 chilenos

Cuesta apenas 9.000 chilenos: el tren que te lleva por los pueblos más lindos de Chile y es el más veloz de Sudamérica

En esa franja de la Región de Atacama , donde la aridez domina el horizonte y el viento pinta el paisaje con polvo dorado, el balneario se levanta como un refugio de calma . Su nombre evoca exploradores británicos, pero su ritmo es latino y pausado.

No hay multitudes, ni ruido. Apenas un puñado de calles que desembocan en una bahía casi perfecta, bordeada por casitas blancas y cafés que miran al océano.

Bahía Inglesa no es solo una playa: es una experiencia sensorial casi paradisíaca. Su mar, de un turquesa translúcido, sorprende por su temperatura amable , una rareza en la costa chilena. Al nadar, se siente más Mediterráneo que Pacífico.

Con arena blanca y agua turquesa: Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile

Con arena blanca y agua turquesa: Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile

Es, también, la puerta de entrada al universo magnético del desierto de Atacama, una sucesión de maravillas naturales que combina playas, salares y reservas ecológicas.

Qué hacer en Bahía Inglesa y dónde alojarse

Bahía Inglesa pertenece a la comuna de Caldera (Atacama), una ciudad pequeña y más dinámica, ubicada apenas a seis kilómetros. Mientras allí se concentra la oferta gastronómica y los servicios más amplios, el balneario conserva una atmósfera de aislamiento encantador.

El oleaje suave que golpea y rodea a las piedras y la escasa pendiente convierten al mar de Bahía Inglesa en una especie de pileta natural. Bahía Inglesa en Chile

Si la idea es desconectarse y escuchar solo el mar, no hace falta moverse de sus orillas. Hay algunos minimarkets, hoteles familiares y un camping que parece salido de una postal de los años 70.

Por 100.000-120.000 pesos argentinos en cada noche se puede conseguir un departamento o una cabaña, aunque también hay otras opciones de hoteles como Coral, Nautel, Rocas de Bahía y Costablanca.

Hotel en Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile Hotel en Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile Google Street View

Quienes prefieran mayor movimiento pueden hospedarse en Caldera, donde la oferta es más variada y los precios, más competitivos.

El balneario también es conocido por sus playas vecinas: El Chuncho, La Piscina, Playa Blanca, Bahía Cisne, Los Patos, Las Machas y Ramada. Cada una ofrece un matiz distinto, aunque todas comparten el mismo encanto: aguas transparentes, oleaje suave y una pendiente mínima que convierte el mar en una piscina natural.

Las actividades son muchas y, a la vez, simples: buceo, kayak, surf, pesca recreativa, paseos en “banana” y caminatas al atardecer. También es habitual ver ciclistas recorriendo los senderos de arena o familias haciendo picnic frente al mar.

Con arena blanca y agua turquesa: Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile Con arena blanca y agua turquesa: Bahía Inglesa, una opción "caribeña" y tranquila en el norte chico de Chile Gentileza

Cómo llegar a Bahía Inglesa

Por tierra, el viaje desde Mendoza suma 1.107 kilómetros -unas 13 horas de ruta- y un recorrido que ya es una aventura en sí misma. El camino recomendado es por el Paso Internacional Cristo Redentor (ruta 7) y luego la Ruta 5 chilena, que atraviesa casi todo el país de sur a norte hasta llegar a Copiapó y, finalmente, al mar.

Otra opción, sólo para camionetas 4x4: el paso Agua Negra (San Juan).

Para tomar dimensión, Bahía Inglesa queda casi a la altura de La Rioja.