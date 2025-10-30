30 de octubre de 2025 - 10:31

La playa top cerca de Reñaca con precios accesibles y que poco frecuentan los mendocinos

Este destino combina múltiples paisajes y actividades para realizar con toda la familia.

Se acercan las vacaciones de verano y muchos mendocinos todavía no tienen de definido su destino. En Chile destaca un lugar turístico muy atractivo con diversidad de paisajes y playa top que queda a poco más de 70 kilómetros de Reñaca.

La playa tranquila que pocos mendocinos conocen

Se trata de Papudo, una localidad costera que en los últimos años ganó en popularidad fuera de lo que es Viña del Mar. La comuna combina cerros y mar en un entorno que permite múltiples actividades: días de playa, deportes náuticos o pesca desde la costa o embarcación.

Papudo, Chile

Se caracteriza por construcciones antiguas, un puerto artesanal y ferias de artesanías. A pocos kilómetros, las salinas de Pullally suman otro atractivo: dunas, vestigios arqueológicos y un paisaje que expone capas de historia local.

Salinas de pullally papudo
Salinas de Pullally, Papudo.

Salinas de Pullally, Papudo.

Cómo llegar a Papudo

Para llegar desde Mendoza se realiza un recorrido muy parecido al de Reñaca o Viña del Mar. Se transita por la Ruta 60 para luego tomar la circunvalación para hacia la Ruta 5 Norte hasta la costa. También hay opciones en autobús desde los terminales Alameda o San Borja, aunque el viaje en colectivo puede durar más de tres horas.

papudo

Cuánto sale alojarse en Papudo

Para temporada alta hay un amplio abanico de precios en departamentos y cabañas. Dependiendo la fecha, para cuatro personas, los precios rondan entre 70.000 y 120.000 pesos chilenos la noche.

Papudo Chile

Si el motivo de tu viaje son las compras, no es el lugar ideal, ya que no tiene mall. El centro comercial más cercano está en Maitencillo, a poco más de 25 kilómetros. Para shoppings más grandes hay que ir a Viña del Mar.

