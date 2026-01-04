4 de enero de 2026 - 14:52

Cumplió 30 años y es récord: la historia de Flossie, la gata que sobrevivió a todo y conmueve al mundo

Nació en 1995, pasó por varias familias y hoy es la gata más vieja del mundo. Conocé a Flossie, la pequeña que desafía al tiempo y al récord Guinness.

Flossie, la gata de 30 años que es récord mundial: su increíble historia de supervivencia y amor

Flossie, la gata de 30 años que es récord mundial: su increíble historia de supervivencia y amor

Foto:

Por Cristian Reta

En un mundo donde los virales pasan en segundos, la historia de Flossie nos invita a detener el reloj. Esta gata, que nació en 1995, alcanzó los 30 años en 2025, una cifra que equivale a unos 140-150 años humanos y que le valió el título oficial de la gata viva más longeva del planeta.

Leé además

Reciclaje inteligente con un truco simple que ordena el hogar sin gastar dinero.

Por qué conviene guardar los tubos de cartón del papel higiénico: 3 usos prácticos en casa

Por Ignacio Alvarado
Un truco de reciclaje transforma tubitos en soluciones prácticas para hogar cotidiano.

Por qué conviene guardar los tubitos de pasta dental: 3 nuevas formas de aprovecharlos

Por Ignacio Alvarado

Su vida es una verdadera lección de resiliencia, ya que fue abandonada durante sus primeros meses de vida y, desde entonces, recorrió un camino marcado por el afecto y la pérdida. Vivió 10 años con un hombre que la adoptó y luego otros 14 con la hermana de este, hasta que ambos fallecieron.

image

La gata Fossie, un ejemplo de tenencia responsable y amor

A pesar de su avanzada edad, su historia dio un giro conmovedor cuando el hijo de su segunda cuidadora, al notar que no podía darle la calidad de vida necesaria, decidió llevarla a la organización Cats Protection. Como señala Naomi Rosling, de dicha entidad, la tenencia responsable implica pensar en las necesidades del animal por encima de los sentimientos propios.

En 2022, Flossie encontró un nuevo hogar con Vicki Green, quien confiesa que no imaginaba compartir su casa con una poseedora de un récord Guinness. Aunque actualmente es sorda y tiene una visión limitada, su dueña asegura que sigue siendo una gata curiosa, juguetona y que disfruta de sus largas siestas diarias.

image

El nombre Flossie no es casualidad; de origen latino, significa "floreciente" o "próspera". Este apelativo, que fue muy popular a principios del siglo XX, parece haberle otorgado a la gata una fuerza especial para "florecer" a pesar de las adversidades.

Hoy, Flossie se despierta temprano cada mañana para reclamar su desayuno, demostrando que la edad es solo un número cuando hay cuidados adecuados. Su caso no solo es un récord, sino un recordatorio de que los animales mayores tienen mucho amor para dar si se les da la oportunidad de pasar sus últimos años en familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que saben poner limites

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que saben poner límites

Por Andrés Aguilera
Reutilizar este material en casa es un beneficio, ya que tarda cientos de años en degradarse.

Si tenés bidones de agua en casa, no los tires: 2 formas ingeniosas para darles un nuevo uso

Por Redacción
Descubrí cual es el hermano más exitoso según la ciencia.

Por qué el hermano menor suele ser el más divertido y con mayor probabilidad de hacerse rico, según estudios

Por Cristian Reta
La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

5 ejercicios físicos cardiovasculares que pueden realizarse sentados: aptos para todas las edades

Por Redacción