Detuvieron a un conductor por manejar ebrio que marcó un "record" de alcohol

Fue detenido este jueves por la tarde en Luján de Cuyo, en Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 14.

Un conductor fue detenido este jueves por la tarde en Luján de Cuyo tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad durante un operativo de control vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, en Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 14, cuando personal de Policía Vial realizaba tareas operativas y procedió a detener la marcha de una camioneta Fiat Strada. El rodado era conducido por un hombre identificado como G.H.F.

Al practicarle el dosaje de alcohol correspondiente, el test arrojó un resultado positivo de 2,82 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.