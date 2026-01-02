Video: las excusas más insólitas en los controles de alcholemia de Año Nuevo

La madrugada de Año Nuevo no solo trajo festejos, sino también una ardua tarea para los agentes de tránsito en todo el país. La primera noche del 2026 se convirtió en un escenario de negociaciones, explicaciones insólitas y momentos de tensión entre conductores y agentes.
En un video de la Ciudad de Buenos Aires que se viralizó en las últimas hora, muestra la creatividad de algunos conductores para evadir la multa y la retención del vehículo.
Un de los más llamativos fue cuando un hombre, al verse rodeado por los agentes, aseguró que no podía soplar porque le faltaba un pulmón. Tras varios minutos de resistencia y victimización, el test dio positivo y su actitud cambió al instante: "Sáquenme el auto que ya sé que ya está".
Otro conductor, al detectar el fuerte olor a alcohol, argumentó que acababa de utilizar una buena cantidad de enjuague bucal antes de salir. Sin embargo, el sensor de grado médico marcó una cifra que duplicaba lo permitido.
"Fue solo un brindis", es la frase más repetida. En uno de los controles, un joven insistía en que solo había tomado "un sorbo de sidra", a pesar de que sus reflejos y el resultado de 1.4 g/l indicaban lo contrario.
Embed - Las excusas más insólitas en los controles de alcholemia de Año Nuevo #añonuevo #alcholemia #caba
El operativo, coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), buscó mitigar los accidentes en una de las noches con mayor siniestralidad del año.
Aunque el número de testeos fue superior al año pasado, el porcentaje de positividad sigue preocupando a las autoridades, especialmente por la falta de un "conductor designado" en los grupos de jóvenes.