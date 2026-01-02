2 de enero de 2026 - 10:20

Hallaron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones en un hotel: tenía 34 años

Victoria Jones fue encontrada sin vida en el pasillo del establecimiento cerca de las 3 de la madrugada del 1° de enero.

Hallaron muerta a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco.

Hallaron muerta a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco.

Encontraron el cuerpo de la joven, de 34 años, en un pasillo del hotel Fairmont, uno de los establecimientos más emblemáticos de California. Personal de emergencias acudió al lugar tras recibir un llamado por una presunta urgencia médica alrededor de las 2.50 de la mañana. Al llegar, los paramédicos constataron que Victoria se encontraba inconsciente y la declararon muerta en el lugar.

Hotel Fairmont, San Francisco.
Hotel Fairmont, San Francisco.

Hotel Fairmont, San Francisco.

Por el momento, las autoridades no informaron la causa oficial del fallecimiento.

Fuentes policiales indicaron que no existen indicios de un hecho criminal, aunque el caso quedó en manos del Departamento de Policía de San Francisco y del Médico Forense, que avanzan con las pericias correspondientes para determinar qué ocurrió.

Quién era Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones nació en 1991 y era hija de Tommy Lee Jones y de su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. La expareja también tuvo un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Durante su adolescencia, Victoria tuvo un breve paso por la actuación y participó en algunos proyectos vinculados al cine y la televisión. Actuó junto a su padre en “Hombres de negro II” y más tarde tuvo una aparición en la serie juvenil “One Tree Hill”. En 2005 formó parte del elenco de “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, película dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones, donde interpretó a una fotógrafa.

Tommy Lee Jones junto a su hija de pequeña.
Tommy Lee Jones junto a su hija de pequeña.

Tommy Lee Jones junto a su hija de pequeña.

En una entrevista con The New Yorker, el actor destacó el talento y la formación de su hija, a quien describió como una joven con habilidades artísticas y dominio del idioma español. Sin embargo, a partir de mediados de los 2000, Victoria decidió alejarse de la actuación y mantener un perfil bajo.

En los últimos años, solo se la vio públicamente en eventos puntuales junto a su padre, como el Festival Internacional de Cine de Tokio y el estreno de la película Just Getting Started, ambos en 2017.

