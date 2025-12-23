La enfermedad mental que tiene Nick Reiner y será usada por su defensa: lo vuelve "errático y peligroso"

Susto y tensión: el relato Matías Alé sobre el incendio que sufrió en su casa y su estado de salud

En un segundo plano del expediente se conoció que Nick Reiner fue diagnosticado hace años con esquizofrenia , un trastorno psiquiátrico severo que, según fuentes cercanas, lo habría descompensado tras un cambio reciente de medicación. El ajuste farmacológico se produjo entre tres y cuatro semanas antes del asesinato de sus padres Rob y MIchele , el 14 de diciembre y habría provocado una alteración marcada en su conducta.

Personas del entorno familiar indicaron que los nuevos fármacos no lograron estabilizarlo y, por el contrario, habrían intensificado episodios de conducta errática y potencialmente peligrosa. Una fuente citada por el medio estadounidense TMZ sostuvo que, tras la modificación del tratamiento, el comportamiento de Reiner se volvió imprevisible: "errático y peligroso".

El cuadro clínico se vio agravado por un prolongado historial de abuso de sustancias. Desde la adolescencia, Nick atravesó cerca de 20 internaciones en centros de rehabilitación e incluso períodos de indigencia.

La condición psiquiátrica del acusado será un punto central en el proceso judicial. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó que la defensa podrá presentar toda la evidencia médica que considere pertinente una vez realizada la lectura formal de cargos. No se descarta una estrategia de no culpabilidad por razón de insanía , lo que implicaría demostrar que Reiner no comprendía la naturaleza de sus actos al momento del ataque.

La Policía difundió imágenes del arrestoa Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. La Policía difundió imágenes del arrestoa Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. gentileza

De prosperar ese planteo, el acusado podría ser derivado a una institución psiquiátrica en lugar de cumplir una condena en prisión. Sin embargo, la fiscalía podría objetar esta línea argumental si se prueba que la descompensación estuvo relacionada con el consumo voluntario de sustancias, un factor que suele debilitar este tipo de defensas.

El día de los asesinatos de Rob y Michele Reiner

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus madres: podría enfrentar la pena de muerte. Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus madres: podría enfrentar la pena de muerte. gentileza

Nick Reiner fue detenido la noche del 14 de diciembre, a varios kilómetros de la casa familiar en Brentwood, donde Rob y Michele Reiner fueron hallados muertos con múltiples heridas de arma blanca. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta dos cargos de homicidio calificado.

La lectura formal de cargos está prevista para el 7 de enero de 2026, en un caso donde la salud mental será determinante para el futuro judicial del acusado.