Quién es Nick Reiner: la historia de adicciones detrás del acusado de matar a su padre Rob Reiner

El reconocido director y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. La pareja fue asesinada a puñaladas, ahora, la Policía investiga al hijo , Nick Reiner, que tiene antecedentes de adicciones , como principal sospechoso de asesinar a sus padres.

El legendario cineasta Rob Reiner y su esposa fueron asesinados a puñaladas por su hijo Nick

Según informaron medios estadounidenses, los cuerpos presentaban heridas compatibles con puñaladas cuando el Departamento de Bomberos acudió al domicilio tras una llamada de emergencia al 911, registrada alrededor de las 15.30 (hora local) de este domingo 14 de diciembre. Al constatar los fallecimientos, el procedimiento quedó a cargo del Departamento de Policía de Los Ángeles que activó el protocolo correspondiente para este tipo de delitos.

Las autoridades confirmaron que se investiga como un d oble homicidio, aunque hasta el momento no se anunciaron cargos formales ni detenciones públicas. Durante las pesquisas, la Policía entrevistó a familiares y personas del entorno mientras continúa la recolección de pruebas en la vivienda.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa norteamericana, Nick Reiner, hijo del matrimonio, era siendo interrogado como persona de interés , aunque no fue imputado oficialmente. Desde el departamento policial remarcaron que la investigación sigue en curso y que se busca reconstruir el contexto completo del hecho antes de avanzar con definiciones judiciales.

En una conferencia de prensa, el subjefe de la policía, Alan Hamilton, señaló que el objetivo es dialogar con todos los familiares que puedan aportar información relevante para el caso.

Nick Reiner (32), hijo de Rob Reiner y Michele Singer Nick Reiner (32), hijo de Rob Reiner y Michele Singer Archivo

Una historia atravesada por las adicciones

Nick Reiner nació en 1993 y creció en un entorno profundamente vinculado al mundo del cine y la televisión. En su adultez, habló públicamente sobre su lucha contra las adicciones, que comenzó en la adolescencia y lo llevó a atravesar múltiples tratamientos de rehabilitación, períodos de inestabilidad y, en algunos momentos, situaciones extremas de vulnerabilidad.

Nick llegó a vivir en situación de calle entre los 19 y 22 años, y recorrió distintos estados de Estados Unidos como Maine, Nueva Jersey y Texas.

En 2015, colaboró como guionista en la película "Being Charlie", dirigida por su padre. El film tiene un fuerte componente autobiográfico y retrata la historia de un joven de 18 años con adicción a las drogas que escapa de un centro de rehabilitación y debe enfrentar su realidad familiar.

Rob Reiner, su esposa, Michele Singer Reiner, y sus tres hijos. Rob Reiner, su esposa, Michele Singer Reiner, y sus tres hijos. gentileza

Los otros hijos del matrimonio Reiner son: Jake, nacido en 1991 quien es periodista en California; y Romy, la menor, se vinculó al mundo artístico y la comedia, con una presencia activa en redes sociales y en espacios creativos.

El hallazgo de los cuerpos

Según trascendió, los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados ya sin vida por su hija Romy, quien reside en las inmediaciones y dio aviso a los servicios de emergencia tras ingresar a la vivienda el domingo por la tarde.

Un portavoz de la familia confirmó los fallecimientos a través de un breve comunicado: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”.