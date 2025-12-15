15 de diciembre de 2025 - 10:15

El Conicet ganó el oro en el Martín Fierro del Streaming: todos los ganadores de la primera edición

Olga y Luzu fueron los dos streams más premiados y la entrega tuvo como protagonista al Conicet, que se alzó con el premio mayor de la noche.

conicet ganó martin fierro de oro del streaming
Por Redacción Espectáculos

La primera edición de los Martín Fierro de Streaming marcó un hito para el ecosistema digital argentino y dejó una imagen que sintetizó el espíritu de la noche: el Conicet se quedó con el Martín Fierro de Oro. La ceremonia se realizó este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a referentes del formato.

El evento, organizado por APTRA, comenzó a las 21 y contó con una amplia cobertura multiplataforma. La gala pudo seguirse en simultáneo a través del canal de streaming OLGA y por la pantalla de Telefe, una decisión que reforzó el cruce entre el universo digital y la televisión abierta. La transmisión acompañó una premiación que buscó reconocer a los contenidos, programas y figuras que lograron mayor impacto en el último año.

La entrega tuvo como protagonista al Stream del Conicet, que se alzó con el premio mayor de la noche. La distinción reconoció la transmisión realizada desde el fondo marino de Mar del Plata, una propuesta que despertó interés masivo, combinó divulgación científica con un formato accesible y logró cifras de audiencia inéditas para un contenido de este tipo.

Si bien el Oro se concentró en el ámbito científico, la lista de ganadores mostró un fuerte protagonismo de las señales de streaming más consolidadas. Tanto OLGA como Luzu TV figuraron entre los proyectos más premiados de la velada, con reconocimientos en distintas categorías que destacaron la diversidad de propuestas, la innovación en formatos y la capacidad de generar comunidad.

Todos los ganadores a los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal

  • Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
  • Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
  • Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
  • Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador

Mejor producción integral

  • Olga - ganador
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi Liv

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes (Olga) - ganador
  • Un día rosarino (Olga)
  • 2° aniversario (Olga)
  • Tini (La Casa Streaming)
  • Gelatón (Gelatina)
  • El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical

  • Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
  • Un poco de ruido - ganador
  • FM Luzu (Luzu TV)
  • Soundtrash (Blender)
  • Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
  • Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

  • Patria y Familia (Luzu TV)
  • Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
  • El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

  • Incluye Segurola y Habana (Futurock) - ganador
  • Paraíso Fiscal (Olga)
  • La Mañana (Infobae) - ganador
  • Circo Freak (Gelatina)
  • Tiempo Libre (La Casa Streaming)
  • Tremenda mañana (Bondi Live)
  • Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

  • Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
  • Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
  • Ya fue todo (Jotax)
  • Elijo creer (Gelatina)
  • La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo

  • 412
  • Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
  • Gol gana (Olga)
  • No se pudo (Vorterix)
  • Visitantes (Carnaval)
  • Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

  • Tapados de laburo (Olga) - ganador
  • Se fue larga (Luzu TV)
  • Dopaminas (Vorterix)
  • Sumergidas en data (La Casa Streaming)
  • Había que decirlo (El Trece Prende)
  • Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

  • La Cruda (Olga) - ganador
  • Así somos (Luzu TV)
  • Esto es cine (Blender)
  • El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

  • Los no talentos (Luzu TV)
  • Mi primo es así (Olga) - ganador
  • Xtream master (Luzu TV)
  • Bang Bang (Gelatina)
  • Reporte minoritario (Vorterix)
  • Negocios son negocios (Mundo Dinero)
  • Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
  • Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

  • Soñé que volaba (Olga) - ganador
  • Edición Especial (Luzu TV)
  • Que olor (Gelatina)
  • 5 minutos más (Vorterix)

Columnista

  • Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
  • Iván Schargrodsky (Blender)
  • Emiliano Goggia (Gelatina)
  • Naty Maldini (Futurock)
  • Seba De Caro (Gelatina) - ganador

Dupla del año

  • Paula Chaves – Luli González (Olga)
  • Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
  • Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
  • Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
  • Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
  • Luciana Geuna (Olga)
  • Flor Halfon (Gelatina)
  • Esteban Trebucq (Bondi Live)
  • Carolina Amoroso (Infobae)
  • Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

  • Gastón Edul (Olga)
  • Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
  • Octavio Gencarelli (Gelatina)
  • Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

  • Tomás Limansky (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Ángela Torres (Luzu TV) - ganador
  • Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
  • Luli González (Olga)
  • Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

  • Migue Granados (Olga)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
  • Julia Mengolini (Futurock)
  • Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
  • Andrés Duka (Carnaval)
  • Mili Hadad (Infobae)

Streamer

  • Martín Cirio
  • La Cobra
  • Davoo Xeneize - ganador
  • Spreen
  • Mernosketti
  • Coker
  • Juli Manzotti
Interés general

  • Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
  • Paren la Mano (Vorterix)
  • Hay Algo Ahí (Blender)
  • Furia Bebé (Futurock)
  • TDT (Olga)
  • Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina

  • Guille Aquino
  • Nachito Saralegui
  • Palao Khe
  • El Trinche
  • Martín Garabal - ganador
  • Rober Galati
  • Leo Greco

Figura humorística femenina

  • Noe Custodio
  • Momi Giardina - ganador
  • Anita Espósito
  • Charo López
  • Anacleta
  • Malena Guinzburg

Co-conducción masculina

  • Juan Ruffo
  • Germán Beder
  • Damián Betular - ganador
  • Marcos Aramburu
  • Santi Talledo
  • Sebastián Manzoni

Conducción femenina

  • Nati Jota - ganador
  • Malena Pichot
  • Paula Chaves
  • Vicky Garabal
  • La Tora
  • Sofi Martínez

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez - ganador
  • Tomás Rebord
  • Migue Granados
  • Nicolás Occhiato
  • Ángel de Brito
  • Pedro Rosemblat
