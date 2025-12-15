El Conicet ganó el oro en el Martín Fierro del Streaming: todos los ganadores de la primera edición

Olga y Luzu fueron los dos streams más premiados y la entrega tuvo como protagonista al Conicet, que se alzó con el premio mayor de la noche.

La primera edición de los Martín Fierro de Streaming marcó un hito para el ecosistema digital argentino y dejó una imagen que sintetizó el espíritu de la noche: el Conicet se quedó con el Martín Fierro de Oro. La ceremonia se realizó este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a referentes del formato.

El evento, organizado por APTRA, comenzó a las 21 y contó con una amplia cobertura multiplataforma. La gala pudo seguirse en simultáneo a través del canal de streaming OLGA y por la pantalla de Telefe, una decisión que reforzó el cruce entre el universo digital y la televisión abierta. La transmisión acompañó una premiación que buscó reconocer a los contenidos, programas y figuras que lograron mayor impacto en el último año.

La entrega tuvo como protagonista al Stream del Conicet, que se alzó con el premio mayor de la noche. La distinción reconoció la transmisión realizada desde el fondo marino de Mar del Plata, una propuesta que despertó interés masivo, combinó divulgación científica con un formato accesible y logró cifras de audiencia inéditas para un contenido de este tipo.

Si bien el Oro se concentró en el ámbito científico, la lista de ganadores mostró un fuerte protagonismo de las señales de streaming más consolidadas. Tanto OLGA como Luzu TV figuraron entre los proyectos más premiados de la velada, con reconocimientos en distintas categorías que destacaron la diversidad de propuestas, la innovación en formatos y la capacidad de generar comunidad.