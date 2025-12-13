Se entregan los primeros Martín Fierro a los Canales de Streaming: quiénes serán los conductores

Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming , una ceremonia inédita que reconocerá a las producciones digitales más destacadas del año y marcará un punto de inflexión en la industria del entretenimiento argentino. La conducción de la noche estará a cargo de Damián Betular y Paula Chaves .

La ceremonia se transmitirá en vivo desde las 21 horas a través de OLGA y Telefe , consolidando una alianza entre el streaming y la televisión abierta para amplificar el alcance del evento.

Martín Fierro de streaming ya tiene sus nominados.

- Desde las 18.30, OLGA emitirá una previa dedicada a la alfombra roja, conducida por Pollo Álvarez.

- A partir de las 19.30 se iniciará formalmente el desfile de invitados, con la participación de tres duplas encargadas de la transmisión: Nacho Elizalde junto a Luli González, Marti Benza con Gastón Edul, y La Reini junto a Tefi Russo. La antesala buscará reflejar el clima festivo de una noche que promete ser histórica para el contenido digital.

Martín Fierro Streaming

La distinción de APTRA

Los premios, impulsados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), distinguirán a las mejores producciones estrenadas durante 2025 dentro del universo del streaming. La votación de esta primera edición estuvo a cargo de un comité integrado por socios de APTRA, directores creativos de los canales nominados y directivos de plataformas vinculadas al ámbito digital. El objetivo central de la iniciativa es visibilizar el trabajo de programas, creadores y señales que transformaron las formas de comunicar y de vincularse con las audiencias.

Según anticiparon desde la organización, la ceremonia contará con una puesta en escena de gran despliegue, presencia de figuras destacadas y shows en vivo. La gala buscará reflejar el crecimiento sostenido del streaming en Argentina y su integración definitiva con los medios tradicionales.

Las categorías principales

Mejor programa federal

- Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

- Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario)

- Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

- Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones)

Mejor producción integral

- Olga

- Luzu TV

- Gelatina

- Blender

- Vorterix

- Bondi Live

Transmisión especial musical

- Gracias Mercedes (Olga)

- Un día rosarino (Olga)

- 2° aniversario (Olga)

- Tini (La Casa Streaming)

- Gelatón (Gelatina)

- El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

- Esto es ¡FA!

- Algo de Música (Luzu TV)

- Un poco de ruido

- FM Luzu (Luzu TV)

- Soundtrash (Blender)

- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

- Volverme Loco (Bombo TV)

Actualidad

- Ángel responde (Bondi Live)

- El Ejército de la mañana (Bondi Live)

- Resu en Vivo (Resumido)

- Desayuno intermitente (Blender)

- Ya fue todo (Jotax)

- Elijo creer (Gelatina)

- La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

- 412 (412)

- Cuidemos el fútbol (AZZ)

- Gol gana (Olga)

- No se pudo (Vorterix)

- Visitantes (Carnaval)

- Mundial (AFA Estudio)

Contenido On Demand

- La Cruda (Olga)

- Banquete (Olga)

- Así somos (Luzu TV)

- Esto es cine (Blender)

- El Galpón (Vorterix)