Es candidata al Óscar: cuándo y dónde se estrena en streaming la nueva película de Leonardo DiCaprio

La producción del gran Paul Thomas Anderson llegó a los cines en septiembre y se posiciona como una de las favoritas del 2025.

La nueva película de Leonardo DiCaprio que llega a una plataforma de streaming.

La nueva película de Leonardo DiCaprio que llega a una plataforma de streaming.

Se trata de “Una batalla tras otra”, filme inspirado en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, aunque su adaptación traslada la historia a un contexto contemporáneo. Sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a retomar viejas luchas cuando reaparece un enemigo del pasado, en una trama donde el costo personal de volver a la acción se vuelve central.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

Fiel al estilo de Anderson, la película combina comedia negra, sátira política y crítica social, con un tono que dialoga directamente con el clima actual, tanto en Estados Unidos como a nivel global. La lectura política es clara, accesible y cargada de ironía, uno de los sellos distintivos del director.

Un elenco de alto perfil en "Una batalla tras otra"

Además de DiCaprio en el rol protagónico, el elenco reúne a figuras de primer nivel como Sean Penn y Benicio del Toro, dos actores con fuerte trayectoria, junto a Regina Hall, Alana Haim, Teyana Taylor y Tony Goldwyn, entre otros nombres destacados.

Se trata de un elenco coral y heterogéneo, pensado para sostener una narración compleja y de múltiples capas, que potencia la ambición del proyecto y consolida a la película como una de las propuestas más sólidas del 2025.

Fecha de estreno de "Una batalla tras otra" en HBO Max

Aunque el título no figura entre los anuncios destacados de HBO Max para este mes, la película de DiCaprio estará disponible antes de Navidad. Entre el 12 y 19 de diciembre.

Salvo cambios de último momento, también podrá verse mediante Prime Video para quienes accedan al servicio como canal. Todo indica que será uno de los estrenos más relevantes del cierre del año en streaming.

