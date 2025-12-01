Es candidata al Óscar: cuándo y dónde se estrena en streaming la nueva película de Leonardo DiCaprio

La producción del gran Paul Thomas Anderson llegó a los cines en septiembre y se posiciona como una de las favoritas del 2025.

La nueva película de Leonardo DiCaprio que llega a una plataforma de streaming.

Una plataforma de streaming sumará a su catálogo una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "Petróleo sangriento"). El filme es una de las firmes candidatas al Óscar y podría darle al actor una nueva estatuilla.

Se trata de “Una batalla tras otra”, filme inspirado en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, aunque su adaptación traslada la historia a un contexto contemporáneo. Sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a retomar viejas luchas cuando reaparece un enemigo del pasado, en una trama donde el costo personal de volver a la acción se vuelve central.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado Fiel al estilo de Anderson, la película combina comedia negra, sátira política y crítica social, con un tono que dialoga directamente con el clima actual, tanto en Estados Unidos como a nivel global. La lectura política es clara, accesible y cargada de ironía, uno de los sellos distintivos del director.

Un elenco de alto perfil en "Una batalla tras otra" Además de DiCaprio en el rol protagónico, el elenco reúne a figuras de primer nivel como Sean Penn y Benicio del Toro, dos actores con fuerte trayectoria, junto a Regina Hall, Alana Haim, Teyana Taylor y Tony Goldwyn, entre otros nombres destacados.

Se trata de un elenco coral y heterogéneo, pensado para sostener una narración compleja y de múltiples capas, que potencia la ambición del proyecto y consolida a la película como una de las propuestas más sólidas del 2025.