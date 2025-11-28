Macaulay Culkin reveló su condición para volver a "Mi pobre angelito" y propuso una trama

"Debería ser la última": Alberto Samid apuntó sin piedad contra la China Suárez para defender a Juli Poggio

Durante su gira “Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin” , donde se proyecta el filme y hay una entrevista exclusiva con el actor, dejó en claro que no siente entusiasmo por repetir un personaje que marcó su infancia , pero también admitió que no descarta por completo la idea de una secuela.

Eso sí: para aceptar, debería cumplir una condición muy específica. Según explicó, solo la haría si la historia fuera “perfecta” aportara algo nuevo al universo original.

El actor imaginó un giro radical en la trama. En su propuesta, por supuesto que Kevin ya no sería el niño ingenioso que defiende su casa, sino un adulto viudo o divorciado, absorbido por el trabajo y emocionalmente distante de su hijo . El conflicto central surgiría cuando, tras una discusión, el padre quede fuera de su propia casa y sea el niño quien coloque las trampas.

“La casa es una especie de metáfora de nuestra relación y el objetivo sería volver al corazón de su hijo”, explicó. Y añadió: “No soy completamente alérgico a la idea; es justo lo que necesitaría para entusiasmarme”.

A 35 años, la saga "Mi pobre angelito" sigue vigente

La saga original fue un fenómeno cultural y comercial. Estrenada en 1990, la primera película recaudó 476 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más importantes, y mejor pagas, de la década.

Embed - Colección Mi Pobre Angelito | Disponible ahora

Dos años más tarde, el actor volvió a ponerse en la piel de Kevin en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, donde el personaje vive una nueva aventura tras subirse por error a un avión rumbo a la Gran Manzana y reencontrarse con los icónicos ladrones.

Con el paso del tiempo, la franquicia sumó cuatro secuelas más, aunque sin el actor protagónico, en 1997, 2002, 2012 y 2021. Esta falta del elenco original hizo que no lograra el impacto ni el reconocimiento de las películas originales.