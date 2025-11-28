28 de noviembre de 2025 - 10:17

Macaulay Culkin reveló su condición para volver a "Mi pobre angelito" y propuso una trama

A 35 años del estreno de la película, el intérprete de Kevin McCallister remarcó que la continuación "tiene que ser perfecta".

Macaulay Culkin y su revelación sobre Mi pobre angelito.

Macaulay Culkin y su revelación sobre "Mi pobre angelito".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

mcbeth alamala: la obra de teatro que llega desde chile para conquistar al publico de mendoza

"Mcbeth Alamala": la obra de teatro que llega desde Chile para conquistar al público de Mendoza

Por Redacción Espectáculos
deberia ser la ultima: alberto samid apunto sin piedad contra la china suarez para defender a juli poggio

"Debería ser la última": Alberto Samid apuntó sin piedad contra la China Suárez para defender a Juli Poggio

Por Redacción Espectáculos

Durante su gira “Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin”, donde se proyecta el filme y hay una entrevista exclusiva con el actor, dejó en claro que no siente entusiasmo por repetir un personaje que marcó su infancia, pero también admitió que no descarta por completo la idea de una secuela.

Eso sí: para aceptar, debería cumplir una condición muy específica. Según explicó, solo la haría si la historia fuera “perfecta” aportara algo nuevo al universo original.

El giro de la trama para una nueva "Mi pobre angelito", según Macaulay Culkin

El actor imaginó un giro radical en la trama. En su propuesta, por supuesto que Kevin ya no sería el niño ingenioso que defiende su casa, sino un adulto viudo o divorciado, absorbido por el trabajo y emocionalmente distante de su hijo. El conflicto central surgiría cuando, tras una discusión, el padre quede fuera de su propia casa y sea el niño quien coloque las trampas.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister hace 35 años.
Macaulay Culkin como Kevin McCallister hace 35 años.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister hace 35 años.

“La casa es una especie de metáfora de nuestra relación y el objetivo sería volver al corazón de su hijo”, explicó. Y añadió: “No soy completamente alérgico a la idea; es justo lo que necesitaría para entusiasmarme”.

A 35 años, la saga "Mi pobre angelito" sigue vigente

La saga original fue un fenómeno cultural y comercial. Estrenada en 1990, la primera película recaudó 476 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más importantes, y mejor pagas, de la década.

Embed - Colección Mi Pobre Angelito | Disponible ahora

Dos años más tarde, el actor volvió a ponerse en la piel de Kevin en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, donde el personaje vive una nueva aventura tras subirse por error a un avión rumbo a la Gran Manzana y reencontrarse con los icónicos ladrones.

Con el paso del tiempo, la franquicia sumó cuatro secuelas más, aunque sin el actor protagónico, en 1997, 2002, 2012 y 2021. Esta falta del elenco original hizo que no lograra el impacto ni el reconocimiento de las películas originales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mario Pergolini contó un tenso cruce con Shakira en 2001: Lo tocan a Antonito y yo me voy.

La pelea de Shakira con Mario Pergolini por Antonio de la Rúa: "Le decís algo y me voy"

Por Redacción Espectáculos
Meche Portillo: productora y creadora de Los Escandalones en Intrusos.

Murió "Meche" Portillo, histórica productora de Intrusos, tras complicaciones por una neumonía bilateral

Por Redacción Espectáculos
Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025: Gustavo Sylvestre se llevó el galardón de oro

Por Redacción Espectáculos
escandaloso: filtraron fotos de evangelina anderson junto a un integrante de masterchef celebrity

Escandaloso: filtraron fotos de Evangelina Anderson junto a un integrante de Masterchef Celebrity

Por Redacción Espectáculos