20 de marzo de 2026 - 21:42

La hija de Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre la salud de su madre: "Inventos"

La repentina salida de Andrea del Boca de Gran Hermano generó versiones sobre un posible incumplimiento del aislamiento.

La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

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Por Redacción Espectáculos

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Andrea del Boca
La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

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Qué se sabe sobre su estado de salud y los movimientos recientes

La actriz fue atendida en el Sanatorio Las Lomas luego de sufrir un pico de presión arterial dentro de la casa. Según trascendió, habría recibido el alta médica y se mantendría fuera del reality de manera momentánea, incluso con la posibilidad de permanecer afuera durante el cumpleaños de su madre.

Andrea del Boca
Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano.

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La respuesta frente a las acusaciones

Ante ese escenario, Anna Chiara rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta simulación o incumplimiento de las reglas del programa. “Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: que si estamos en el baile, hay que bailar”, expresó, al remarcar que conocían el nivel de exposición.

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“Sabemos la cantidad de inventos… hay cosas que no se actúan”, sostuvo, en referencia a las especulaciones sobre su madre.

Gran Hermano
Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

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El cuadro previo y la evolución dentro del reality

La joven explicó que la actriz ya había ingresado al programa con problemas de salud. “Desde el primer día… tenía que tomar antibiótico”, detalló. Además, recordó que atravesó una gripe durante su estadía en la casa, con pérdida de la voz incluida.

En los días previos a la internación, señaló que distintos médicos la evaluaron debido a resultados irregulares en la presión arterial, lo que derivó en la decisión de retirarla para su control.

Como ejemplo, mencionó un momento al aire durante un cruce con Solange Abraham, donde el estado físico de la actriz quedó en evidencia. “Se puso hiper colorada… esas cosas no se actúan, el cuerpo habla”, afirmó.

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