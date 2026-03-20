La hija de Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre la salud de su madre: "Inventos"

La repentina salida de Andrea del Boca de Gran Hermano generó versiones sobre un posible incumplimiento del aislamiento.

La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

Anna Chiara del Boca habló públicamente sobre el estado de salud de su madre, Andrea del Boca, tras su internación durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada. La situación, atravesada por rumores y especulaciones, generó versiones sobre un posible incumplimiento del aislamiento, algo que la joven negó de forma contundente mientras detalló el cuadro médico que atraviesa la actriz.

Andrea del Boca La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe. web Qué se sabe sobre su estado de salud y los movimientos recientes La actriz fue atendida en el Sanatorio Las Lomas luego de sufrir un pico de presión arterial dentro de la casa. Según trascendió, habría recibido el alta médica y se mantendría fuera del reality de manera momentánea, incluso con la posibilidad de permanecer afuera durante el cumpleaños de su madre.

Andrea del Boca Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano. web La respuesta frente a las acusaciones Ante ese escenario, Anna Chiara rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta simulación o incumplimiento de las reglas del programa. “Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: que si estamos en el baile, hay que bailar”, expresó, al remarcar que conocían el nivel de exposición.

Embed OPERATIVO ANDREA DEL BOCA: TODA LA VERDAD#DDM @ddm_ok pic.twitter.com/DEmg4Fi5wZ — América TV (@AmericaTV) March 20, 2026 “Sabemos la cantidad de inventos… hay cosas que no se actúan”, sostuvo, en referencia a las especulaciones sobre su madre.

Gran Hermano Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina. web El cuadro previo y la evolución dentro del reality La joven explicó que la actriz ya había ingresado al programa con problemas de salud. “Desde el primer día… tenía que tomar antibiótico”, detalló. Además, recordó que atravesó una gripe durante su estadía en la casa, con pérdida de la voz incluida.