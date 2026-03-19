19 de marzo de 2026 - 22:35

Yanina Latorre reveló una teoría que pone en duda la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

La actriz fue trasladada a un centro médico luego de manifestar malestares vinculados a la presión arterial.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Foto:

web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Yanina Latorre contó detalles del contrato de Carolina Pampita Ardohain para hacer cuatro programas en la TV Pública.

Pampita se sumaría a la TV Pública y Yanina Latorre reveló los números de su millonario contrato

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre dio detalles sobre el escándalo $Libra.

Yanina Latorre explotó tras ser vinculada al caso $Libra: "No farandulicen la corrupción"

Por Redacción Política

La actriz fue trasladada a un centro médico luego de manifestar malestares vinculados a la presión arterial y a resultados clínicos que requerían evaluación.

Andrea del Boca
Andrea del Boca. (archivo)

Andrea del Boca. (archivo)

El episodio de salud y la intervención del programa

El cuadro se hizo evidente cuando la participante expresó molestias reiteradas dentro de la casa. La producción dispuso su traslado en ambulancia al Sanatorio Las Lomas, donde quedó bajo control médico. Según lo difundido, presentó un pico de presión y síntomas abdominales que motivaron estudios cardiológicos y clínicos.

El aislamiento forma parte del protocolo del formato: durante ese período no puede mantener contacto con el exterior, condición necesaria para una eventual reincorporación.

Versiones y lecturas sobre la salida

En el plano mediático, Yanina Latorre planteó que la salida podría no responder únicamente a razones de salud y mencionó factores externos que coinciden en el calendario. Entre ellos, el cumpleaños de la madre de la actriz y su estado delicado, lo que abriría la posibilidad de una permanencia fuera de la casa durante el fin de semana.

También introdujo otro elemento: la situación judicial reciente en la que un fiscal solicitó una pena en una causa que involucra a la actriz, lo que, según esa lectura, podría requerir gestiones legales. En la misma línea se había expresado Ángel de Brito, sumando interrogantes sobre el contexto de la salida.

Embed

Aclaraciones sobre el aislamiento y el contrato

Frente a esas versiones, la panelista Pía Shaw sostuvo que no existe un trato diferencial y que la participante permanece aislada, sin contacto ni siquiera con su abogado. Reforzó que, de no cumplirse ese aislamiento, no podría volver al juego, y remarcó que las salidas por motivos médicos son habituales en este tipo de programas.

Andrea del Boca
Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano.

Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano.

La palabra del entorno legal

El abogado y amigo de la actriz, Juan Pablo Floribello, indicó que no pudo comunicarse con ella por las reglas del reality y describió el cuadro: “Está bien, sufrió un pico de presión, es hipertensa y tiene problemas de salud de base”. Confirmó que se aplicó el protocolo previsto y que continúa bajo evaluación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre reveló la trama de traiciones y versiones cruzadas sacude al círculo de Tini Stoessel

Por Redacción Espectáculos
evangelina anderson revelo el origen de su conflicto con wanda nara: la mas codiciada

Evangelina Anderson reveló el origen de su conflicto con Wanda Nara: "La más codiciada"

Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.

Estalló el entorno de Emilia Mernes: cuál fue el gesto que desató su conflicto con Tini Stoessel

ahijuna celebra 10 anos y lleva su fiesta folclorica al teatro plaza

Ahijuna celebra 10 años y lleva su fiesta folclórica al Teatro Plaza