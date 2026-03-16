Yanina Latorre explotó tras ser vinculada al caso $Libra: "No farandulicen la corrupción"

La mediática Yanina Latorre reaccionó con enojo luego de que su nombre y el de su marido Diego Latorre aparecieran vinculados al caso $Libra , el escándalo cripto que involucra al Javier Milei y su entorno. La conductora utilizó las redes para despegarse de la situación y apuntó contra quienes intentan ensuciarla .

La panelista aseguró que buscan instalar su nombre para desviar el foco de la investigación, que incluyó el peritaje del celular del criptolobbista Mauricio Novelli. Tras ello, se difundieron chats suyos con el implicado, pero aseguró que su relación con el empresario fue exclusivamente comercial.

De acuerdo a la información, Novelli era quien articulaba la estrategia comunicacional tras la caída de la criptomoneda promocionada por el presidente, y en ese contexto aparecieron intercambios vinculados a campañas publicitarias.

Luego de que su nombre se volviera tendencia en X, Yanina publicó un extenso descargo en sus historias de Instagram. "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia de muchos. No me operen políticamente" , expresó.

"Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia de muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que con el anterior. No hago política pero opino como quiero. No valgo 3000 dólares.

Me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie. Todo lo que está publicado es anterior al caso LIBRA. El caso LIBRA arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el año 2023 y 2024. Me quieren involucrar para desviar.

No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria.

Yo no soy política, no estoy en ninguna actividad política. Soy mi propio producto y hago las publicidades que se me canten. Y eso molesta. No dependo de nadie. Amo la saña de los ignorantes. El problema es de la gente de la política, no de los que simplemente hicimos un laburo de publicidad. Hay otros influencers, pero se ve que meterme a mí les resulta a los fracasados.

Aclaro, no estoy investigada en la causa LIBRA. Además, la publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera", expresó la mediática conductora, que prometió mostrar todas las conversaciones vía chat que tiene con Novelli en su programa.