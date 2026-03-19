Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

“No me dieron bien ciertos parámetros” llegó a decir la famosa actriz en medio de la transmisión en vivo, justo antes de que fuera cortada abruptamente por la producción.

Andrea del Boca debió abandonar la casa de Gran Hermano este jueves por la mañana tras presentar problemas de salud, lo que generó preocupación dentro y fuera del reality. La estrella de esta edición “Generación Dorada” fue retirada en ambulancia para ser atendida en una clínica.

En medio de la transmisión en vivo por DirecTV Go, la reconocida actriz afirmó ante sus compañeras que “no le dieron bien ciertos parámetros”, pero en principio sus afecciones no serían de gravedad. Tras ello, la producción de Telefé cortó abruptamente la emisión y dejó todo inconcluso.

La salida se produjo cuando estaba por cumplirse un mes de su ingreso al programa. Según trascendió, la decisión se tomó por recomendación médica luego de varios días en los que manifestó malestar. Si bien desde el canal no hubo un comunicado oficial, fuentes vinculadas al programa señalaron que la actriz dejó la casa debido a sus complicaciones físicas.

Confirman que Andrea Del Boca salió en ambulancia La panelista Laura Ubfal confirmó la situación en redes sociales y explicó que Del Boca fue revisada por médicos en los últimos días, quienes detectaron problemas intestinales y presión alta. Además, pidió evitar especulaciones sobre otros motivos y remarcó que se trata de una cuestión de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laubfal/status/2034680982389874878?s=20&partner=&hide_thread=false Es verdad que Andrea del Boca salió de la Casa de Gran Hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presion. Dejen de especular con otras cosas, realmente tiene problemas de salud. pic.twitter.com/CQKSFIa4b4 — Laura Ubfal (@laubfal) March 19, 2026 "Es verdad que Andrea del Boca salió de la casa de Gran hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y presión alta. Dejen de especular con otras cosas. Realmente tiene problemas de salud", escribió Ubfal en la red social X.